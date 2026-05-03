“80 anni dalla Costituzione Italiana”: il prof. Antonino Spadaro e Francesco Kostner presentano un volume divulgativo

Il prof. Antonino Spadaro (ordinario di Diritto costituzionale nell’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria) e il giornalista Francesco Kostner danno vita ad un confronto sulla Costituzione Italiana ad ottant’anni dal voto del 2 giugno 1946, che si apprezza allo stesso tempo per una solida struttura scientifica ed un accattivante taglio divulgativo. L’obiettivo che ha animato gli autori è di consegnare un testo di lettura agevole e stimolante sugli aspetti storici, culturali ed istituzionali del periodo intercorso dalle elezioni che cambiarono il destino del Paese, appunto il 2 giugno 1946, fino ai nostri giorni.

Il volume, che contiene anche il testo della Costituzione aggiornato, rappresenta un efficace strumento in grado di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla perenne centralità dei principi costituzionali posti a base della Repubblica Italiana, con lo scopo di promuovere l’educazione civica e valorizzare, di fronte a un più vasto pubblico, un’approfondita e diffusa conoscenza della Carta costituzionale.