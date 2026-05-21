50 anni di sport, Enzo Gullo premiato dal sindaco Battaglia con un Attestato di merito

Cerimonia di premiazione a Palazzo San Giorgio con Attestato di Merito conferito dal sindaco f.f. Battaglia per Enzo Gullo, uomo di sport, educatore e tecnico nei settori giovanili di calcio. Nella Sala dei Lampadari, il riconoscimento a cinque decenni di passione per i valori etici dello sport, con la seguente motivazione “Per più di cinquant’anni è stato punto di riferimento dello sport reggino e calabrese e ha dedicato la propria vita alla promozione dei valori educativi, sociali e aggregativi dello sport. Dirigente, organizzatore e formatore, ha ricoperto ruoli di prestigio nel C.S.I., nella F.I.G.C., nella F.I.PA.V. e nel tennis tavolo regionale, portando avanti la sua missione con competenza e spirito di servizio. Ideatore e promotore di diverse manifestazioni sportive e iniziative dedicate ai giovani, ha ricevuto importanti riconoscimenti nazionali dal CONI e dalle federazioni sportive per il sui grande impegno umano e sportivo.”

Un meritato riconoscimento che si unisce a quelli più importanti : Stella al merito di Bronzo e Argento C.O.N.I., Discobolo d’oro C.S.I. Enzo Gullo dirigente benemerito F.I.G.C. , ha operato in diverse discipline sportive quali Tennis tavolo e Pallavolo. Nel mondo del calcio è stato “istruttore giovani calciatori” nei ruoli F.I.G.C. allenando parecchie società tra cui Fortitudo 1966, Tommaso Maestrelli, Centro Reggio Junior.

Organizzatore di tornei e di serata di beneficenza ha anche collaborato con la F.I.P.A.V. come dirigente, direttore sportivo e componente commissione giudicante riguardo attività regionale. Atleta di Tennis tavolo e in seguito presidente della società sportiva TT Parco Caserta. E’ dirigente e consigliere provinciale ASMES ed attualmente è dirigente e accompagnatore della Pro Pellaro. Enzo Gullo, un uomo di sport, che segna il tempo dei valori di calcio, tennis tavolo e pallavolo, con il riconoscimento istituzionale di Attestato di Merito da parte del sindaco f.f. della città di Reggio Calabria.