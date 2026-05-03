3 Maggio 2026: auguri di buon onomastico Filippo e Giacomo, IMMAGINI e FRASI da condividere sui social

Tanti auguri di buon onomastico Filippo e Giacomo. Oggi, 3 Maggio 2026, la Chiesa cattolica festeggia i due apostoli di Gesù Cristo. Filippo di Betsaida è pescatore: quando Gesù lo chiama, lo segue con prontezza. Incontrando Bartolomeo, suo conterraneo, gli comunica con entusiasmo di aver trovato il Messia promesso dai profeti. Muore martire e le le sue reliquie riposano nella Basilica dei Dodici Apostoli a Roma. Giacomo il Minore è chiamato così, perché più piccolo di statura rispetto all’altro apostolo, fratello di san Giovanni, che porta lo stesso nome. L’unica notizia certa è che fu apostolo del Signore. Sarebbe stato cugino di Gesù, figlio di Alfeo. Per questa parentela è stato molto stimato e rispettato dai primi cristiani e dagli stessi apostoli.
In occasione di queste due ricorrenze, proponiamo in alto una gallery con immagini e di seguito frasi e video per fare gli auguri di buon onomastico a Filippo e Giacomo.
Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:
- Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!
- Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!
- Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!
- Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!
- Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!
- Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!
- Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!
- Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!
- Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!
- Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!
- Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!
- Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!