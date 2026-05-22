22 Maggio 2026, auguri di buon onomastico Rita: IMMAGINI, FRASI e VIDEO da condividere su Facebook e WhatsApp

Oggi, 22 maggio 2025, è festa di Santa Rita da Cascia. La Santa nacque a Roccaporena verso il 1380. Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall’adolescenza aveva una forte fede in Cristo ma, i genitori la diedero in sposa. Dopo l’assassinio del marito e la morte dei due figli, fu accolta nel monastero agostiniano di santa Maria Maddalena a Cascia. Visse per circa 40 anni nella preghiera e nella penitenza. Negli ultimi quindici anni di vita, portò sulla fronte il segno della sua profonda unione con Gesù. Morì il 22 maggio 1457.

Per la Festa di Santa Rita proponiamo una selezione di immagini (gallery in alto), frasi e video (in basso) da condividere su WhatsApp e Facebook in questo giorno speciale per chi porta il nome di Rita.

Ecco le FRASI per gli auguri su Facebook e WhatsApp:

Un nome, una garanzia! Auguro un buon onomastico ad una persona davvero speciale!

Sarebbe impossibile non ricordarsi di te in questo giorno! Felice onomastico!

Hai il più splendido dei nomi, ed oggi sono felice di poter fare gli auguri al più fantastico tra i festeggiati!

Avevo pensato a una frase speciale ma poi ho capito che sono le frasi semplici ad essere le più speciali, se dette col cuore. Buon onomastico!

Mille pensieri affettuosi e auguri di cuore a te che sei una persona tanto speciale e unica!

Buon onomastico, a te che hai il più dolce dei nomi, e festeggi il più importante degli onomastici!

Il tuo nome è come tanti ma tu sei una persona come poche. Buon onomastico!

Gli antichi credevano che nel nome fosse racchiuso il nostro destino, spero che il tuo futuro sia meraviglioso. Auguri di buon onomastico!

Un bellissimo nome, meravigliosamente portato da una persona stupenda come te. Auguri di buon onomastico!

Il calendario oggi dice che il tuo onomastico: tra tutti quelli che conosco che hanno il tuo stesso nome, di sicuro tu sei il più speciale!

Tra le tante cose belle che hanno fatto i tuoi genitori per te, ricordati di ringraziarli per il bellissimo nome che porti!

Un grande bacio tutto per te, che hai un nome così speciale e famoso: ti auguro una giornata ricca di felicità! Buon onomastico!

Ecco i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp: