“12 anni i scuru”: la poesia dialettale di un cittadino tra Reggina, spazzatura e vane promesse

“Nicola Giunta scriveva per ridere dei nostri difetti, Ciccio Errigo per raccontare la nostra quotidianità, Paolo Gatto e Vincenzo Zoccali per dare nobiltà alla nostra lingua. Oggi, grazie a loro, ascoltiamo il grido di una città che scorre via da dodici anni di buio“. Questo l’incipit che l’Anonimo reggino, il cittadino che segnala problemi e difficoltà di Reggio Calabria, ha scelto per presentare una poesia che descrive perfettamente l’eredità lasciata dall’amministrazione Falcomatà.

“Dudici anni i scuru“, dodici anni di buio, il titolo scelto. Si parla di promesse, si parla di una Reggina regalata a un maestro catanese, di buche, spazzatura e di una città che attende le elezioni sperando in una svolta. Di seguito il testo completo.

“Durici anni passaru, e parunu centu, promessi a ‘nvacanti, pigghiati ru ventu. Comu re ru palazzu, pronti a cumandari, ‘ndi fìciru sudditi, senza mancu parrari.

Na terra ferita, tra fossi e sdirrupamenti, aundi l’acqua si perdi, tra i nostri lamenti. Promittistuvu mari, suli e ricchizza, ‘ndi lassastuvu suli, a menzu a mundizza.

E puru a Reggina, l’urtima gioia chi ‘nd’avanzava, a fìciru moriri mentri a genti vardava. Rialata a ‘nu catanisi, tra sgarbi e malacreanza, ‘’nda fìciru ‘ffussari… ‘nta D senza spiranza.

I stradi chiusi, i sensi cangiati, i commercianti poveri, oramai disperati. Saracineschi chiusi, cori chi ciangiunu mentri l’amici vostri, i spocchia si vestunu.

A Tassa ra mundizza? ‘Nchianau è stiddi, e mi tappati i vostri buchi, ‘ndi livastuvu i pelli! E u Miramari perdi i pezzi, u Mercatu è sbalestratu, u Lido Comunali è nu ricordu scordatu.

I luci ri stradi su’ smorti e pigghiati du scuru, caminamu a tentuni, sbattendu ‘nto muru. Senza servizi e senza nenti i bonu, ‘ndi lassastuvu suli, senza perdonu.

Ma u reggino non dormi, u cori è ‘cchiù forti, puru si dudici anni fìciru na brutta sorti. Cicatrici ‘nta memoria, cicatrici ‘nta terra, facìstivu danni… ‘cchiù peggiu i na guerra.

A festa finiu, cugghitivi i bagattelli, chi dopu l’elezioni ‘ncuminciunu i tempi belli.”