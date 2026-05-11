11ª edizione Concorso Internazionale dei Madonnari di Taurianova: umanità, “no social” e America Latina protagonista | INTERVISTA

Dal 31 luglio al 2 agosto, Taurianova si prepara a diventare una tela a cielo aperto con l’11ª edizione del Concorso Internazionale dei Madonnari. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, per StrettoWeb, è intervenuto Giacomo Carioti, presidente dei Madonnari della città di Taurianova, che ha sottolineato come in città arriveranno artisti provenienti da Europa e America Latina, i quali trasformeranno le strade cittadine in un grande tappeto pittorico dedicato al tema dell’umanità autentica, slegata dai social e dall’online, si disegna la vita vera.

Oltre all’arte dei Madonnari, Taurianova ospiterà anche l’Infiorata e l’Agri Festival, eventi che la rendono polo di cultura, tradizione e bellezza.