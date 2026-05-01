“1.000 occupati, nessuno escluso”: il progetto sul lavoro di Reggio Futura arriva in centro città, stand sul Corso

Reggio Futura scende in piazza con il progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso”, un’iniziativa pensata per illustrare ai cittadini le proposte concrete per il lavoro e lo sviluppo della città. Lo stand informativo sarà allestito sul Corso Garibaldi, davanti al tapis roulant, dove i cittadini potranno incontrare i candidati e i rappresentanti del movimento. Durante queste giornate, i membri di Reggio Futura incontreranno cittadini, giovani, famiglie e lavoratori per presentare nel dettaglio il progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso” e confrontarsi apertamente sulle priorità occupazionali e sociali della città.

L’iniziativa si inserisce nel programma della candidatura a sindaco di Francesco Cannizzaro, come uno degli impegni centrali per il rilancio del lavoro e dello sviluppo di Reggio Calabria. Lo stand sarà attivo nei seguenti orari: