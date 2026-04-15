Zes, botta e risposta Nesci-Irto: “fake news sul Governo contro il Sud” | VIDEO

Nesci: "faccio questo video per smontare le ennesime fake news da parte del collega Nicola Irto"

nesci - Irto

“Ho deciso di pubblicare questo video per smentire le fake es false diffuse dal collega Nicola Irto“. Così l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci, in un intervento sui propri canali social, è tornato sulle dichiarazioni rilasciate dal senatore reggino del Partito Democratico. Al centro del botta e risposta, le affermazioni di Irto, che in un video aveva criticato duramente l’azione del Governo sul tema delle Zes. “L’esecutivo continua a dimostrarsi ostile al Mezzogiorno – aveva dichiarato – cancellando di fatto la Zes del Sud per sostituirla con un’unica struttura che penalizza lo sviluppo complessivo dell’area”. Poi affondo finale: “si definiscono il Governo del popolo solo quando conviene”.

“Caro Nicola – ha affermato Nesci – sostenere che il governo Meloni abbia dimenticato il Sud è semplicemente falso. L’eurodeputato ha ricordato come, durante la precedente esperienza di governo, esistessero otto Zes separate e prive di coordinamento, finanziate esclusivamente con fondi europei. “Oggi invece – ha proseguito – abbiamo una Zes unica, con procedure più snelle, meno burocrazia e risorse che arrivano non solo dall’Europa ma anche dallo Stato, che rifinanzia ogni anno il credito d’imposta. I risultati, del resto, sono sotto gli occhi di tutti”, conclude Nesci.

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