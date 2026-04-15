Zelensky a Roma elogia Meloni: “ti ringrazio Giorgia per le nostre relazioni. L’Italia subito al nostro fianco”

Nel pomeriggio di oggi visita del Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Roma. Incontro con il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “In questi 4 anni la posizione dell’Europa e dell’Italia è stata sempre la stessa al fianco di Kiev, del suo popolo e delle sue istituzioni. Non è solo un dovere morale ma una necessità strategica perché è in gioco anche la sicurezza dell’Europa”. Così il premier Meloni. “L’Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev che assicurino la solidità dell’alleanza euro atlantica perché un Occidente diviso, un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremmo fare a Mosca. L’instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità – ha aggiunto Meloni – uno scenario che disorienta, che può spaventare. Ma è soprattutto in momenti come questi che l’amicizia fra popoli fratelli, che si sono dati una mano nei momenti più difficili della propria storia, fa la differenza. Italia e Ucraina lo hanno fatto, legati da un’amicizia profonda, e continueranno a farlo nei prossimi anni rafforzando amicizia e cooperazione”.

“Informato Meloni della situazione in Ucraina”

“Oggi ho informato Giorgia della situazione sul campo di battaglia in Ucraina – ha detto il presidente ucraino -. Proprio adesso nei cieli dell’Ucraina ci sono di nuovo gli Shahed, ci sono gli attacchi massicci e abbiamo bisogno assolutamente dei sistemi aggiuntivi di contraerea. Per noi sono vitali e possiamo lavorare insieme per la produzione di questi sistemi di difesa antiaerea. Perché noi dobbiamo assolutamente evitare la normalizzazione di queste azioni della Russia”.

I ringraziamenti a Meloni

“Ti ringrazio, Giorgia, per le nostre relazioni, perché abbiamo costruito insieme queste relazioni tra di noi e tra i nostri popoli, insieme all’Italia, insieme ai nostri Paesi, e noi lavoriamo per garantire la sicurezza in tutti i sensi di questa parola, e affinché le relazioni tra noi siano sempre amichevoli e ricche di contenuto. L’Italia, fin dai primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina, ha compiuto una scelta di valori netta, a favore della vita e a favore della nostra protezione“, sottolinea.

“Sostegno pieno dell’Italia”

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rinnovato al presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, “non soltanto il sentimento di amicizia profonda che lega Ucraina e Italia ma anche il grande sostegno, la vicinanza piena dell’Italia al suo Paese, a quanto sta facendo con grande resistenza e grande eroismo”. Il capo dello Stato, all’inizio del colloquio al Quirinale, ha aggiunto: “so che ha visto il presidente del Consiglio che le ha certamente confermato il sostegno pieno dell’Italia, la fermezza di questa posizione che io condivido pienamente e le ribadisco che l’Italia sarà sempre al fianco dell’Ucraina”.