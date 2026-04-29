Volley, Tonno Callipo Under 19 campione regionale: ora la sfida alle finali nazionali

La Tonno Callipo Volley Reggio Calabria si conferma campione regionale Under 19 per l’ennesima volta, raggiungendo il suo 15° titolo nelle ultime venti stagioni. Con una prestazione impeccabile, la squadra giallorossa ha battuto il Corigliano 3-0 nella finale regionale di lunedì scorso, conquistando così il pass per le finali nazionali. La vittoria è stata possibile grazie alla collaborazione con la Pallavolo Crotone e l’Innova Cosenza, che hanno supportato il team in un progetto di crescita condiviso.

Il percorso della squadra è stato segnato da un gruppo affiatato e da alcuni giovani promettenti che stanno già giocando in Serie B con la prima squadra, capolista del Girone H. Tra i protagonisti della finale, capitan Borgesi (10 punti), Netti (11), Riga (11) e Halim (8), con Asteriti (15 punti, di cui 5 ace) a brillare come best scorer in prestito dalla Pallavolo Crotone. Altri prestiti, come quelli di Soleri e Tonolli dall’Innova Cosenza, hanno arricchito ulteriormente la squadra.

Coach Lanci ha schierato nella finale la diagonale Smeraldo-Riga, con Halim e Borgesi al centro, Asteriti e Netti in banda e Buttarini come libero. La vittoria contro il Corigliano ha significato non solo il trionfo regionale, ma anche l’accesso alle finali nazionali, che si terranno dall’11 al 17 maggio tra Parma e Piacenza.

“Bisogna sottolineare che questo gruppo Under 19 è frutto della collaborazione tra Tonno Callipo, Pallavolo Crotone e Innova Cosenza,” ha spiegato Lanci. “Ci siamo proposti di creare una squadra in grado di centrare l’obiettivo del titolo regionale e, al tempo stesso, presentarsi con maggiore competitività alle fasi nazionali. Quest’anno è stato un cammino positivo, con tutte le vittorie per 3-0, eccetto quella di Reggio Calabria che è finita 3-1. Un gruppo che si è dimostrato pienamente all’altezza della situazione, pronto a giocare in vari modi grazie alla sua competitività”.

Per le finali nazionali, Lanci è consapevole delle difficoltà che aspettano la sua squadra. “Incontreremo due squadre di altissimo livello, come Consar Ravenna e Vero Volley Monza, che potrebbero vincere lo scudetto giovanile. Ma noi ce la giocheremo a viso aperto, consapevoli delle nostre forze. Se passeremo la fase iniziale, entreremo in un torneo ad eliminazione diretta con le prime due che accederanno alla fase-scudetto, contro le prime sei regioni classificate”, ha spiegato il tecnico. “Non ci precludiamo alcun risultato, siamo pronti a lottare fino alla fine”.

Il cammino della Tonno Callipo Under 19 è appena iniziato, ma la squadra si presenta con l’entusiasmo e la determinazione giuste per affrontare le sfide che le aspettano nelle finali nazionali. Un altro passo verso il futuro per il volley giovanile calabrese.

Il tabellino

TONNO CALLIPO – CORIGLIANO 3-0 (25-17, 25-19, 25-21)

TONNO CALLIPO: Smeraldo 2, Riga 11, Borgesi 10, Halim 8, A. Asteriti 15, Netti 11, Buttarini (L), Saturnino. Ne: Soleri, L. Asteriti, Fusco, Vassallo, Tonolli (L). All. Lanci

CORIGLIANO: L. Fasanella 1, Vinci 2, Morrone, Alice 6, Franchino 2, Cariati 1, Simari (L), Paolicelli 1, Falcone 12. Ne: Proto (L), C. Fasanella. All. Torchia

Arbitri: Alessandro Stilo e Domenico Marcianò. Tempo di gioco: 1 ora e 8 minuti.