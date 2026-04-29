“Visione Reggio 2030”, pronto nuovo confronto dei 4 candidati a Sindaco: i temi che verranno affrontati

Confesercenti Reggio Calabria, dopo aver presentato il documento strategico “Visione Reggio 2030”, promuove un importante incontro dal titolo “Visioni Reggio”, pensato per portare il confronto elettorale sui temi concreti del futuro della città. L’appuntamento si terrà sabato 2 maggio 2026 alle ore 18:00 presso il Rooftop Didimos Town Hotel, dove i candidati a sindaco si confronteranno sui principali temi che riguardano lo sviluppo e il futuro di Reggio Calabria.

Il confronto, moderato dal giornalista Raffaele Mortelliti, prenderà le mosse dai temi individuati in “Visione Reggio 2030” e si concentrerà su questioni concrete come sviluppo, turismo, mobilità, servizi, imprese e qualità della vita. L’obiettivo dell’incontro è ascoltare le visioni e le scelte di governo dei candidati, partendo da una domanda semplice ma decisiva: “Quale direzione si intende dare a Reggio Calabria nei prossimi anni?”

Il confronto sarà un’opportunità per i cittadini di conoscere da vicino le idee dei candidati per il futuro della città, in un momento cruciale della campagna elettorale. L’incontro si svolgerà su invito e sarà trasmesso integralmente mercoledì 6 maggio in prima serata su ReggioTv, canale 77/677, oltre che in streaming su www.reggiotv.it e su App ReggioTv.