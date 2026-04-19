Viola le prescrizioni: arrestato a Crotone un condannato per riciclaggio

La Polizia di Stato ha dato esecuzione al decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento in prova al servizio sociale, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Crotone, a carico di un soggetto condannato in via definitiva alla pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione per il reato di riciclaggio. Il provvedimento, eseguito dalla Squadra Mobile, si inserisce nell’ambito di mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore della Provincia di Crotone, Renato PANVINO, finalizzati alla prevenzione e al contrasto della criminalità. Nello specifico, l’uomo, che già beneficiava della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, è stato sorpreso mentre violava le prescrizioni imposte dall’ordinanza di concessione della misura alternativa, e pertanto è stato segalato all’Autorità giudiziaria che, alla luce del comportamento tenuto dal soggetto, ha disposto la sospensione della misura alternativa e la conseguente carcerazione.

A seguito di accurate attività di ricerca, i poliziotti hanno individuato il soggetto e proceduto al suo arresto, dando esecuzione al provvedimento e conducendolo presso la Casa Circondariale di Crotone. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati al fine di incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare in modo deciso ogni forma di illegalità. L’attività testimonia il costante impegno della Polizia di Stato nell’esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, nel pieno rispetto della legalità e a tutela della collettività.

Nel corso del medesimo servizio, personale della Polizia di Stato ha segnalato al Sig. Prefetto una donna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata all’uso personale poiché, all’atto di un controllo, veniva trovata in possesso di n. 2 involucri di carta di colore bianco contenenti sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 4,6 grammi. Nella medesima giornata, gli Agenti delle Volanti impiegati nel servizio di controllo del territorio hanno identificato nr. 395 persone, di cui nr. 66 positivi in banca dati, hanno controllato nr. 201 veicoli e hanno effettuato nr. 11 controlli domiciliari alle persone sottoposte alle misure limitative della libertà personale.