Viola, Clark: “grande gara di Laganà a Monopoli”. E attenzione ad alcune squadre in postseason

Dopo la pesante vittoria ottenuta a Monopoli, la Redel Reggio Calabria si prepara alla sfida casalinga contro Bari, l’ultima interna della regular season che si chiuderà con il derby sul parquet del Catanzaro. Ad analizzare la gara in Puglia ed a tracciare le ambizioni di squadra in vista del rush finale è il playmaker Leonardo Clark. “È stata una gara sicuramente sempre in controllo. Siamo sempre stati avanti. Abbiamo provato ad andare anche sulla doppia cifra di vantaggio, però non siamo riusciti, ma alla fine comunque l’abbiamo portata a casa. Monopoli è un campo molto difficile e tutti hanno dato il proprio contributo. Abbiamo giocato una partita corale”.

Un capitolo a parte lo merita il compagno di squadra: “Marco Laganà ha fatto quello che ha fatto, l’ha chiusa a modo suo. Ci voleva una prestazione così in trasferta anche per dare un segnale in vista della post-season”.

Sguardo poi al girone parallelo e ai possibili scenari Playoff. “L’occhiata si dà sempre: le due romane e Avellino sono le squadre che si pensa arriveranno alla fine. Noi comunque pensiamo a fare il nostro, partita dopo partita, e poi si vedrà più avanti”.

Infine, focus sulle ultime due giornate di regular season. “Bari è l’ultima partita in casa. Noi vogliamo vincere per confermare quello che stiamo facendo a Monopoli. E poi avremo Catanzaro fuori casa per chiudere la regular season”. Un finale tutto da vivere…