Villa San Giovanni, De Marco (FI): “lavori a rischio, chiesta la convocazione della Commissione Territorio”

Domenico De Marco, Consigliere comunale di Forza Italia del Comune di Villa San Giovanni, annuncia – in una nota- “di aver formalmente richiesto la convocazione urgente della Commissione Territorio al fine di fare piena luce sulla gestione e sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 – Inclusione e coesione, con particolare riferimento al progetto integrato di riassetto e recupero delle aree urbane del comune di Villa San Giovanni – capofila – in forma associata con il Comune di Campo Calabro”. “Parliamo di un progetto strategico da 6,5 milioni di euro, articolato in tre lotti fondamentali per il futuro della nostra città: la rifunzionalizzazione dell’ex ISA, il recupero dell’ex Forte Beleno e la riqualificazione dell’area del serbatoio in contrada San Martino nel comune di Campo Calabro. Interventi pensati per generare inclusione sociale, rigenerazione urbana e nuove opportunità per il territorio“, evidenzia De Marco.

Per De Marco la situazione è preoccupante

“Oggi, però, ci troviamo davanti a una situazione estremamente preoccupante. A fronte di progettazioni avviate e, in alcuni casi, già in fase avanzata – come per gli interventi ricadenti nel territorio di Campo Calabro – emergono gravi criticità legate alla perdita della copertura finanziaria originariamente garantita dal PNRR. Il progetto, infatti, risulterebbe espunto dal finanziamento per il mancato rispetto delle tempistiche imposte, che prevedevano il completamento dei lavori entro giugno 2026, senza che gli stessi siano neppure iniziati. A ciò si aggiunge l’assenza, allo stato attuale, di certezze circa un eventuale rifinanziamento attraverso i fondi di coesione o altre fonti alternative. Una condizione che, unita alle problematiche già note relative al lotto dell’ex Forte Beleno e per il quale la giunta già nel luglio 2025 aveva dato indirizzo al Sindaco per richiedere all’Ente Finanziatore l’autorizzazione per l’utilizzo delle somme per l’esecuzione di altri interventi, sta determinando un blocco complessivo dell’intero intervento”, evidenzia De Marco.

“È evidente che siamo di fronte a un fallimento nella capacità di programmazione e gestione amministrativa da parte dell’attuale Amministrazione comunale. Non si può giocare con il futuro della città né, tantomeno, con risorse così importanti. Per questo motivo riteniamo doveroso che il Consiglio comunale, attraverso la Commissione competente, venga messo nelle condizioni di conoscere nel dettaglio cosa sia accaduto, quali responsabilità vi siano e, soprattutto, quali azioni si intendano intraprendere per evitare la perdita definitiva di questi finanziamenti. La città ha il diritto di sapere. Villa San Giovanni non può permettersi di perdere neanche un euro di risorse destinate al suo sviluppo. Chiederemo chiarezza, trasparenza e assunzione di responsabilità. E lo faremo con determinazione, nell’interesse esclusivo della nostra comunità”, conclude De Marco.