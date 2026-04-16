Vertice a Palazzo Chigi tra Meloni e Rama: asse tra Italia e Albania contro l’immigrazione irregolare

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama. “A cinque mesi dal Vertice Intergovernativo di novembre, il colloquio di oggi a Palazzo Chigi con il Primo Ministro della Repubblica d’Albania, Edi Rama, ha permesso di fare il punto sul rafforzamento del partenariato tra le nostre Nazioni nei settori di interesse comune, con un focus particolare su connettività, difesa e collaborazione in materia di contrasto all’immigrazione irregolare”, ha scritto sui social il premier italiano.