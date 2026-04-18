Versace: “spero mi votino per quello che ho fatto. La mia candidatura anche per la discontinuità, non tutto è andato bene”

Entra nel vivo la sfida elettorale a Reggio Calabria. Ai microfoni di Graziano Tomarchio, in un’intervista per StrettoWeb, il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana, Carmelo Versace, spiega le ragioni che lo hanno spinto a scendere in campo e a farlo col PD, nuovo partito a cui ha aderito nelle scorse settimane. “Io da qualche settimana ho aderito ufficialmente al Partito Democratico e quindi andrò a competere per la riconferma o meno dentro Palazzo San Giorgio”.

Versace ha parlato di “un centrosinistra unito che guarda a una prospettiva sicuramente di continuità, ma anche di discontinuità, sulle cose che non sono andate bene, perché bisogna anche dire che ci sono state alcune cose che ovviamente non sono state fatte nella maniera giusta. Questo non significa che chi ha operato lo ha fatto per il male della propria città, della propria comunità, ma perché ci possono essere ovviamente degli incidenti di percorso. Da questo ovviamente devi trarne vantaggio, devi trarne forza per cercare di costruire un futuro con una programmazione diversa, una programmazione ancora migliore rispetto a quella che c’è stata”.

“Perché dovrebbero votarmi? Io spero che votino Versace per quello che Versace ha fatto, sia per la propria città che per il proprio territorio metropolitano” ha aggiunto. Di seguito l’intervista completa.