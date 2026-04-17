Università della Calabria in crescita: +9% nella qualità della ricerca

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (Anvur) ha presentato i risultati dell’ultima Valutazione della qualità della ricerca dalla quale emerge che l’Università della Calabria “registra un incremento del 9% sul parametro che misura la qualità media dei prodotti della ricerca presentati dai ricercatori stabili, passando da un valore di 0,65 a 0,71“. L’analisi coinvolge complessivamente 132 istituzioni e rappresenta, afferma l’Unical, “il monitoraggio più autorevole sull’eccellenza scientifica e l’impatto sociale degli atenei italiani“.

“Un balzo ancora più marcato – sottolinea l’Ateneo – si osserva negli ambiti che misurano il legame con il tessuto sociale e la formazione superiore: l’indicatore relativo alla produzione scientifica dei dottori di ricerca (Iras 3), è salito da 1,032 a 1,215, mentre il parametro che valuta la valorizzazione delle conoscenze sul territorio (Iras 4), ha raggiunto quota 1,457 partendo da una base di 1,203″. “I risultati diffusi oggi dall’Anvur – ha dichiarato il rettore Gianluigi Greco – sono motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità accademica. La certificazione di questo ulteriore balzo in avanti dell’Unical è il giusto riconoscimento al valore e alle competenze delle nostre ricercatrici e dei nostri ricercatori, cui sento di dover rivolgere il mio più sentito ringraziamento. Grazie alla loro inventiva, al loro rigore e alla loro passione, l’Unical riesce a conquistare risultati di sempre maggiore spessore, diventando ancor più competitiva e autorevole nel panorama nazionale e internazionale“.

Il prorettore con delega alla Ricerca, Fabio Bruno, ha sottolineato il valore della formazione e dell’impatto sociale: “Il dato relativo alla produzione scientifica dei nostri dottori di ricerca è particolarmente significativo perché testimonia la qualità della nostra formazione superiore e la crescita di una nuova generazione di studiosi pronti a competere ai massimi livelli. Altrettanto importante è il successo nelle attività di valorizzazione delle conoscenze: questo risultato riflette l’impegno strategico dell’Ateneo nel consolidare il legame con il territorio, trasformando la conoscenza in benefici concreti per lo sviluppo del tessuto socio-economico locale”.