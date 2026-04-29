Uniontrasporti: Ivo Blandina confermato Presidente per il triennio 2026-2029

L’assemblea dei soci di Uniontrasporti, società in house di Unioncamere e delle Camere di commercio italiane, riunitasi ieri a Roma, ha approvato il bilancio d’esercizio 2025 e riconfermato Ivo Blandina alla presidenza per il prossimo triennio, dal 2026 al 2029. Blandina, presidente di Uniontrasporti dal 2023, sarà affiancato da due nuovi consiglieri: Mariella Gatto, indicata dal sistema camerale lombardo, e Valerio Veronesi, presidente della Camera di Commercio di Bologna. Nel corso dell’assemblea è stato presentato il bilancio consuntivo al 31 dicembre 2025, che ha confermato il trend positivo della società, con un valore della produzione superiore a 1,6 milioni di euro e la realizzazione di 25 progetti nell’anno appena concluso.

Il presidente Blandina ha commentato: “Ritengo che questi 3 anni siano passati molto velocemente, anche se sono stati particolarmente intensi e ricchi di soddisfazioni, sia a livello societario, sia a livello personale. Per questo motivo ringrazio Unioncamere e i soci per la conferma alla guida di Uniontrasporti anche per il prossimo triennio”. In questi tre anni, la società ha fatturato oltre 4,5 milioni di euro, con il bilancio 2025 che segna il valore della produzione più elevato nella storia di Uniontrasporti. In questo periodo, sono stati sviluppati circa 50 progetti e organizzati oltre 40 eventi, eventi che hanno contribuito a valorizzare il ruolo del sistema camerale nel settore della logistica e delle infrastrutture. Blandina ha aggiunto: “Un valore aggiunto delle attività di Uniontrasporti è proprio la capacità di confronto e coinvolgimento sviluppata in questi anni, con relazioni costanti con assessorati regionali, associazioni e lo stesso Ministero delle Infrastrutture”.

Infine, il presidente Blandina ha concluso l’assemblea ringraziando i due consiglieri uscenti, Erica Corti e Antonio Paoletti, per il supporto e la collaborazione, e ha elogiato la struttura per la qualità dei progetti realizzati, nonostante la dimensione ridotta e i forti carichi di lavoro. Blandina ha anche espresso il suo apprezzamento per il direttore Antonello Fontanili per il suo egregio coordinamento della struttura e per le relazioni sviluppate con soci e stakeholders. Ha infine ringraziato il collegio dei sindaci, i membri del Comitato e in particolare Unioncamere, nelle persone di Andrea Prete, Giuseppe Tripoli e Sandro Pettinato, per il sostegno e la collaborazione costante.