Tutti incollati alla poltrona. La satira del reggino e la citazione a Carosone: “tu vuò fa l’assessore”

Tutti attaccati alle poltrone. Un attaccamento fisico per chi c’è già seduto, un attaccamento ideale per chi vorrebbe sedercisi sopra. Fioccano le candidature al Consiglio Comunale in vista delle elezioni Comunali di Reggio Calabria, con personaggi per così dire, pittoreschi, che si candidano con l’una e con l’altra lista. Lo spunto ideale per una vignetta dell’Anonimo reggino che cita Carosone e la celebre “Tu vuò fa l’americano”, cambiata in “Tu vuò fa l’assessore”.

“Cordialissimo direttore di StrettoWeb, la voce del popolo è un animale in fuga da questa città! State grattando il fondo ormai vuoto, senza alcuna dignità. Il tentativo – oserei dire maldestro – di rimanere incollati alla vostra sedia è terribilmente umiliante. Non sentite nell’aria la voce del popolo? Avete mai preso in considerazione i nostri bisogni? Quando andate a dormire, avete sonni tranquilli? Se sì, non siete proprio degni di amministrare “Rhèghion, la Grande Reggio”. Ascoltate il Maestro, come canta il nostro pensiero“, il messaggio allegato alla vignetta.