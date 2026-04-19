Tragedia a Pavia: giovane originario della Sicilia accoltellato a morte in un parcheggio

Un ragazzo di 25 anni è morto al Policlinico San Matteo di Pavia dopo essere stato accoltellato questa notte nel parcheggio dell’area Cattaneo, nelle vicinanze del centro storico. L’omicidio, sul quale sta indagando la polizia, è avvenuto verso le 3,30. Il giovane, originario della Sicilia, si era trasferito a Pavia da diversi anni e lavorava a Stradella. In base ai primi accertamenti, il 25enne aveva raggiunto il posteggio insieme a due amici, per recuperare l’auto dopo la serata trascorsa in un locale. A quel punto c’è stato il contatto con un altro gruppo di persone. Sarebbe seguita una discussione e, subito dopo, l’aggressione.