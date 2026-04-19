Tonno Callipo Volley: è qui la festa. Vittoria e brindisi promozione

Alla fine è meritata festa al PalaValentia per la neo capolista solitaria Tonno Callipo, stavolta con torta e brindisi augurale per la Serie A3 raggiunta la scorsa settimana! Dopo il 3-0 rifilato a Jesi, squadra, staff, collaboratori con la maglia celebrativa con la significativa scritta “E siamo A3” con tanto di elenco nominativo di pallavoliste e staff sul retro. E ci sono a festeggiare anche la Fossa giallorossa e agli appassionati sportivi, tutti insieme a brindare in campo. Menzione per lo staff tecnico al completo: dal vice allenatore Christian Scheid al 3° allenatore/scoutman Giampaolo Maragò, al preparatore atletico Francesco Fiorentino, all’osteopata Simone Toscano ed alla fisioterapista Roberta Placì, questa vittoria è anche la loro, per professionalità ed abnegazione!

Occhi lucidi, lacrime ma soprattutto tanti sorrisi per un meritato momento per abbracciarsi felici, ripensando a ventitré giornate con molte gioie e pochissimi dolori. Ieri tanti selfie e abbracci – anche col Presidente Pippo Callipo, il vice Filippo Maria, il diesse Defina ed il responsabile del settore giovanile Chirumbolo – che ricorderanno a futura memoria un altro, il terzo, campionato vinto dalla splendida Tonno Callipo: dal 2023 con quella contro Jesi sono ben 68 vittorie in 71 gare ufficiali. E da ieri sera anche il primo posto riconquistato per le giallorosse: infatti Oplonti ha sì vinto a Cerignola ma per 3-2, per cui ora in classifica guida la squadra di coach Saja con 61 punti e +1 sulle campane. Menzione d’obbligo anche per Barbara Bacciottini, che ha dato il suo contributo durante l’assenza di Scacchetti.

Sul piano tecnico poca storia il match contro Jesi, specialmente nei primi due parziali nonostante sei set point annullati dalle marchigiane nel primo. Mentre nel terzo Vibo è passata dal +5 al vedersi raggiungere sul 19 pari, ma riuscendo poi a chiudere vittoriosamente. È stata anche la partita del primo punto in B1 di Denise Vinci, che ha chiuso il secondo set come faceva puntualmente nei due anni precedenti; e si è rivista in campo anche l’altra vibonese, Lorenza Massara che stavolta – meno emozionata dell’esordio della scorsa settimana – ha fatto centro in battuta, oltre a giocare un altro scambio ed a fine gara non stava nella pelle. Ed è stata la partita anche della confermata affidabilità di Ilenia Cammisa entrata nel terzo set, occhi lucidi nel post-gara che raccontavano sacrifici ed impegno a go-go.

La cronaca della partita

Sestetto consueto proposto da coach Saja: diagonale Scacchetti-Botarelli, al centro Rizzo e Civitico, in banda Pomili e Grigolo, il libero è Quiligotti. Al di là della rete Jesi che, sospinta dall’ottima Canuti (best scorer con 16 punti, di cui 3 ace) sembra in partita nelle fasi iniziali, ma poi ecco venir fuori esperienza e maggiore spessore tecnico della Tonno Callipo.

Nel primo set dopo la parità iniziale (3-3), Vibo conduce con 2-3 punti di vantaggio, con la solita pipe di Botarelli (7-5) ben giocata, seguita da altri due punti dell’opposto giallorosso. Ma Jesi pareggia nuovamente sull’11-11, quindi entrano a referto anche Pomili e Grigolo che fissano sul 15-12 per il primo time out ospite. Grigolo, alla seconda gara dal suo rientro, ha il mancino carico e con una pregevole diagonale stretta nei tre metri porta Vibo a +4 (17-13), quindi piazza due muri e, dopo un errore punto avversario (20-15), ecco il secondo time out marchigiano. Botarelli ormai ha aggiustato la mira ed ecco due punti di seguito (23-16). Qui coach Saja dà spazio all’altra diagonale, Besteghi-Scarabottini. Ma ecco l’imprevedibilità del volley: dopo il set point di Pomili, Vibo non riesce a chiudere l’ultimo punto. Anzi Jesi annulla ben sei set point, tanto che Saja richiama dentro Scacchetti e Botarelli e Pomili realizza il sudato sigillo sul 25-22.

Il secondo set ricalca il precedente (4-4), ma stavolta Jesi dura meno: infatti un muro di Civitico doppia le avversarie (8-4) e coach Sabbatini chiama tempo. Poco dopo si assiste al delizioso punto targato-Scacchetti (11-6) come marchio di fabbrica: la regista invece di alzare va a piazzare di seconda il pallone all’incrocio delle linee con un palleggio che gli appartiene. Chapeau, e non è la prima volta in campionato per Chiara! Vibo continua a condurre e si assiste anche alla giocata vincente di Quiligotti (14-10): sì il libero giallorosso riceve in bagher e con la palla a fil di nastro, Scacchetti non vuol commettere invasione quindi non tocca la sfera che cade beffardamente nel campo jesino. Geraldina riesce non solo, come sempre a volare ovunque spesso anticipando le compagne nella ricezione, ma stavolta è decisiva con questa giocata vincente! Quindi la solita pregevole fast di Rizzo (18-11) porta all’ingresso in campo di Denise Vinci, che sarà protagonista di lì a poco. Si prosegue con la Tonno Callipo che gestisce il gioco: non solo Civitico a muro (23-15) ed il mancino telecomandato di Grigolo (24-16), dopo un set point annullato Scacchetti cerca due volte proprio Denise. La schiacciatrice vibonese al secondo tentativo, realizza con il mani-fuori avversario, e tutte giustamente ad abbracciare l‘ex capitano (25-17), applausi e 2-0.

Il terzo set è un monologo calabrese per larghi tratti, lo evidenziano i parziali di 7-4, 10-7 e 13-10, quest’ultimo con un muro di Rizzo (ed ecco time out ospite) che si ripeterà anche sul 15-10. A proposito di Rizzo: la top-centrale sarà meritatamente mvp di giornata, andrà a referto con 11 punti e ben 5 muri, oltre ad 1 ace! Massimo vantaggio Vibo a +5 (16-11), ma dietro l’angolo ecco ancora l’imponderabilità del volley. Da lì Vibo non si ritrova più, cala in intensità, e Jesi infila un parziale di ben 6-0 che significa parità a 16! Qui entra la sempre provvidenziale Cammisa, commovente il suo abbraccio alla fine con patron Callipo: Ilenia ancora tanta grinta in corpo, quella che mette nel finale di set, anche con un punto a muro (18-17) e diverse ricezioni positive. Proprio qui entra Massara per Rizzo, la giovanissima va in battuta e poi alzerà in bagher per Cammisa, insomma c’è gloria anche per lei! Intanto Jesi resta in partita: nuova parità e addirittura primo sorpasso (18-19) con un ace di Civetta. Ma Vibo non ci sta: Civitico è imperiosa a muro (3 in totale) per il sorpasso (20-19) e poco dopo Jesi chiama tempo. Il finale non riserva sorprese: Botarelli prima e Pomili dopo che conquista match-point sul 24-21 (intanto rientra Massara stavolta in prima linea) però annullato. Al secondo tentativo è super-Botarelli, best scorer delle sue con 12 punti, a chiudere set ed incontro. Quindi iniziano brindisi e festa generale.

Le interviste post gara

È sorridente coach Saja anche lui con la maglia celebrativa della promozione, partiamo dalla ventesima vittoria stagionale. “Sì, venti vittorie in un campionato lungo e complicato sono un bel risultato – sottolinea il tecnico giallorosso – ma non vogliamo fermarci. Come ho già detto, ogni ora che passiamo in palestra, dopo questa meritata festa, sarà con l’obiettivo di andare ad Oplonti a giocarci la possibilità di chiudere il campionato al primo posto. Poi lo sport è bello perché non ha un risultato sicuro, ma di certo c’è il lavoro che facciamo tutti i giorni per arrivare pronti a quel risultato”.

Di fronte un avversario che comunque ha combattuto, ma con uno spessore tecnico maggiore della Tonno Callipo. “Sicuramente: ribadisco che questo è un campionato in cui bisogna rispettare tutte le squadre ed ogni partita perché ogni avversario ha i suoi obiettivi. Il divario tecnico c’è ma non è tale da poter pensare di dominare le partite senza impegnarsi. Jesi ha fatto a sua partita, ma noi nei primi due set abbiamo spinto per imporre il nostro gioco e ci siamo riusciti abbastanza agevolmente. Nel terzo set abbiamo un po’ alzato il piede dell’acceleratore e Jesi è stato molto bravo a spingere Però le ragazze sono state brave a pigiare nuovamente il pedale quando ci sono stati i momenti importanti della partita.” Ora a Modica per un altro passo vero l’obiettivo anzidetto? “Assolutamente sì, ma il passo non è Modica bensì lunedì in palestra, per cominciare a preparare la trasferta siciliana, ma dopo ci sarà Magione e quindi Oplonti e poi – conclude un determinato coach Saja – ci riposiamo!”.

Il tabellino

TONNO CALLIPO – PIERALISI VOLLEY JESI 3-0 (25-22, 25-17, 25-22)

TONNO CALLIPO: Scacchetti 2, Botarelli 12, Civitico 6, Rizzo 11, Grigolo 9, Pomili 11, Quiligotti (L, 40% pos, 27% prf), Cammisa 1, Scarabottini, Vinci 1, Massara, Besteghi. Ne: Natalizia (L), Macedo. All. Saja

JESI: Civetta, Belegni 3, Conti , Paolucci 6, Canuti 16, Milletti 7, Andreoli, Girini (L 67% pos, 20% prf), Malatesta. Ne: Ferrini, Giuliani. All. Sabbatini

ARBITRI: Fabio Morena e Francesco Baldi

NOTE: durata set: 28’, 24’, 29’ per un totale di un’ora e 21’. Vibo: ace 2, bs 10, muri 11, errori 24; Jesi: ace 5, bs 10, muri 4, errori 22. Attacco 36%-23%; ricezione 38%-55%.