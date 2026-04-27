TKD Reggio Calabria, 5 giovani atleti brillano al “Kim e Liù Sud” di Bari | NOMI

Non sono solo medaglie. Sono chilometri macinati, peso da gestire, tensione da dominare e lacrime da trasformare in forza. Al PalaFlorio di Bari, dove il 25 e 26 aprile è andato in scena il “Trofeo Kim e Liù Sud” – appuntamento di riferimento per il taekwondo giovanile con quasi 700 piccoli atleti in gara – il C.S. TKD Reggio Calabria ha scritto una pagina di sport fatta di carattere e identità. Guidata dal maestro Demetrio Mangiola, unica società di Reggio Calabria presente, la squadra ha portato cinque giovanissimi in pedana nelle categorie bambini: Matteo Ungureanu (Kids -27 kg), Nicolas Ungureanu (Beginners -27 kg), Giada Lucisano (Kids -27 kg), Meryam Echahba (Kids -30 kg) e Domenico Lucisano (Children -30 kg).

Il bilancio parla di un argento e quattro bronzi, ma il valore va ben oltre il metallo: Domenico Lucisano sale sul secondo gradino del podio, mentre Meryam Echahba, Matteo Ungureanu, Nicolas Ungureanu e Giada Lucisano conquistano medaglie di bronzo in un contesto competitivo tra i più duri del Sud Italia.

Sono state due giornate dense, a tratti dure. Viaggio lungo, gestione del peso, adrenalina alta. Incontri combattuti punto su punto, sogni accarezzati e sfiorati. Qualche lacrima ha rigato il volto di chi inseguiva l’oro, ma proprio lì – nel momento più difficile – è emerso il senso profondo dello sport: resistere, imparare, ripartire.

Questi podi, nati dalla fatica, valgono più del loro colore. Raccontano di giovani atleti capaci di restare lucidi sotto pressione, di rialzarsi dopo ogni scambio, di crescere mentre combattono. Raccontano una squadra che non arretra, che si presenta e compete, che torna a casa con qualcosa di più grande di una medaglia: consapevolezza.

Il “Kim e Liù Sud” si conferma una straordinaria fucina di talenti, una festa di agonismo e passione che accende il futuro del taekwondo italiano. E in questo futuro, il C.S. TKD Reggio Calabria ha già inciso il suo nome.