Tenta di raggiungere gli amici dalla facciata dell’hotel: precipita dal quarto piano

Precipita dal quarto piano di un albergo mentre tenta di raggiungere la stanza di alcuni amici passando all’esterno, aggrappandosi alle grondaie: è rimasto così ferito un turista belga di 18 anni che si trovava in Val Camonica, nel Bresciano, in gita scolastica. L’episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri al Passo del Tonale. Secondo una prima ricostruzione, il giovane, che aveva bevuto, avrebbe perso la presa durante il passaggio lungo la facciata dell’edificio. La caduta è stata in parte attutita dai pannelli solari installati su una tettoia al primo piano. Soccorso e trasportato in elicottero agli Spedali Civili di Brescia, il ragazzo ha riportato diverse fratture ma non risulta in pericolo di vita.