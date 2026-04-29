Tennistavolo, Top Spin Messina: rinnovo del contratto con Niagol Stoyanov

La Top Spin Messina WatchesTogether è felice di annunciare ufficialmente il rinnovo del contratto di Niagol Stoyanov, che ha sottoscritto l’accordo con il club per un’ulteriore stagione sportiva, valido fino al 30 giugno 2027. Stoyanov, atleta nato a Sofia, in Bulgaria, il 31 maggio 1987, ma cresciuto a Livorno, è uno dei pilastri della squadra che, anche quest’anno, si prepara a disputare i playoff scudetto. Attualmente numero uno del ranking italiano, con una vasta esperienza a livello nazionale e internazionale, Stoyanov ha contribuito significativamente alla vittoria della Coppa Italia con la Top Spin, risultando uno dei protagonisti della finale vinta ad Ancona contro il Tennistavolo Sassari lo scorso gennaio.

Il presidente della Top Spin Messina, Giorgio Quartuccio, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo raggiunto: “Siamo felici che Niagol possa indossare la nostra maglia per la quarta stagione consecutiva. È ormai diventato un elemento molto importante per la squadra, sia sotto l’aspetto tecnico che dal punto di vista umano, grazie alla sua professionalità. Ama questa città e ha dimostrato di essersi calato al 100% nella nostra mentalità, sposando il progetto del club”, ha dichiarato Quartuccio. Con questo rinnovo, Stoyanov conferma il suo impegno e il suo legame con la Top Spin Messina, pronta a puntare ancora su di lui per le sfide future e per mantenere alta la competitività della squadra ai massimi livelli.