Taurianova si prepara all’11° Concorso Internazionale dei Madonnari

Taurianova si prepara a trasformarsi in una grande galleria d’arte a cielo aperto: dall’11° Concorso Internazionale dei Madonnari – Città di Taurianova, in programma dal 31 luglio al 2 agosto 2026, è attesa la partecipazione di artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero per un evento ormai consolidato e riconosciuto come manifestazione di rilievo regionale. Ideato e organizzato dall’Associazione Amici del Palco, da anni attiva nella promozione culturale del territorio, il concorso rappresenta oggi uno dei principali appuntamenti dedicati all’arte madonnara, capace di costruire nel tempo una rete sempre più ampia di collaborazioni e scambi con realtà affini, sia in Italia che all’estero.

Tema centrale dell’edizione 2026 sarà: “Il mondo con occhi umani, tra sacro e vissuto”. Un filo conduttore che invita gli artisti a confrontarsi non solo sul piano estetico, ma anche su quello etico e spirituale, in un contesto storico segnato da conflitti e tensioni. L’obiettivo è riscoprire, attraverso l’arte, una dimensione di umanità capace di cogliere il senso del sacro nella quotidianità, anche nelle situazioni più complesse e frammentate. “Gli artisti saranno chiamati a farsi testimoni di una spiritualità incarnata, capace di attraversare la realtà senza fuggirla – sottolinea il direttore artistico, Antonella Larosa –. Un’arte che sappia interrogare il presente e restituire uno sguardo umano, profondo, capace di riconoscere il sacro nella vita di ogni giorno”.

Il concorso si configura così come uno spazio di riflessione pubblica oltre che artistica, dove il sacro viene interpretato come una forza viva, presente nel vissuto quotidiano: nella cura, nel dolore, nei legami e nella resilienza. “Questo Concorso rappresenta non solo un momento artistico di alto livello, ma anche una grande occasione di crescita culturale e comunitaria. In questi anni – ha affermato il presidente dell’Associazione organizzatrice Amici del Palco, l’arch. Giacomo Carioti – abbiamo lavorato per costruire una rete sempre più solida tra i madonnari e le realtà che promuovono questa forma d’arte, affinché diventi patrimonio condiviso e occasione di dialogo tra territori”.

Riconosciuta dalla Legge Regionale n. 27 del 4 agosto 2022 come manifestazione di rilievo regionale, l’edizione 2026 si inserisce in un percorso di sinergia con importanti concorsi nazionali e internazionali, tra cui quelli di Curtatone, Nocera e Nicosia, oltre al festival “Bella Via” di Monterrey, in Messico, e ad altre realtà europee. Centrale anche il dialogo con scuole d’arte madonnara, con l’obiettivo di valorizzare e tramandare una tradizione antica rendendola sempre più attuale.

Il bando completo è disponibile sul sito ufficiale del concorso (http://www.madonnaritaurianova.it/) e sulle relative pagine social. La manifestazione ha ottenuto il patrocinio della Regione Calabria, del Dipartimento Turismo, Marketing territoriale e mobilità sostenibile della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria, del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, della diocesi di Oppido Mamertina – Palmi, del Comune di Taurianova, del Polo Museale di Soriano Calabro, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, della Consulta delle Associazioni di Taurianova, del Festival Bella Via del Messico, della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Greca di Calabria e di Calabria Straordinaria.