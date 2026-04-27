Taurianova, presentanti i candidati al consiglio comunali di “Radici e Futuro” con Irto e Falcomatà

Si è svolta a Taurianova la presentazione dei candidati al Consiglio comunale della lista “Radici e Futuro”, a sostegno della candidatura a sindaco del dott. Raffaele Loprete. La giornata è stata aperta dall’intervento del candidato sindaco Raffaele Loprete, che ha richiamato il percorso politico costruito negli ultimi mesi e la volontà di riportare al centro del dibattito parole come sinistra, progressismo, solidarietà e appartenenza. Loprete ha sottolineato il valore umano e politico del gruppo nato attorno alla lista, affermando: “Abbiamo creato un gruppo vero, che condivide l’appartenenza politica e la visione futura della nostra città”. Un progetto che, ha ribadito, non nasce per rivalse personali o per consolidare poteri acquisiti, ma per servire la comunità: “Noi ci siamo per dare luce e certezze ai nostri bambini, alle nostre famiglie e ai nostri anziani”.

All’iniziativa sono intervenuti Tania Bruzzese, presidente dell’Assemblea metropolitana di Reggio Calabria; Antonino Massara, segretario provinciale di Rifondazione Comunista; Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale; e Nicola Irto, senatore e segretario regionale del Partito Democratico. Nel corso dell’incontro sono stati presentati i candidati della lista, espressione di un progetto politico che punta a coniugare competenza, rinnovamento e radicamento nel territorio. Alcuni dei candidati hanno inoltre preso la parola durante l’evento, offrendo testimonianze dirette del percorso che li ha portati a mettersi in gioco e condividendo idee e priorità per il futuro della città.

La lista si presenta alla città con l’obiettivo di aprire una fase nuova per Taurianova

La lista si presenta alla città con l’obiettivo di aprire una fase nuova per Taurianova, partendo dall’ascolto dei cittadini e dai problemi concreti del territorio. Un gruppo di donne e uomini, tra cui anche candidati molto giovani, che arriva dal lavoro, dalle professioni, dall’associazionismo e dalla vita quotidiana della comunità. Non una somma di improvvisazioni, ma una proposta composta da persone nuove, libere e alternative, non legate a logiche precostituite, capaci di portare uno sguardo autonomo, energie fresche e la volontà di amministrare con serietà, trasparenza e spirito di servizio. La presentazione dei candidati rappresenta una nuova tappa del percorso elettorale avviato nelle scorse settimane, che proseguirà con incontri pubblici e momenti di confronto con cittadini, quartieri, contrade e realtà sociali del territorio. “Radici e Futuro” continuerà “il proprio cammino al fianco della comunità, con l’impegno di costruire una Taurianova più giusta, più aperta e capace di guardare avanti”.