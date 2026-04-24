Taurianova Legge 2026: gran finale con Cesare Berlingeri e il suo “Storie e pieghe di luce”

Si conclude con un appuntamento di grande prestigio l’ottava edizione di Taurianova Legge – Festa del libro e della lettura. Domenica 26 aprile alle ore 18.00, presso la Chiesa degli Artisti in Santa Lucia, la kermesse letteraria chiuderà il suo programma con la presentazione del volume “Storie e pieghe di luce” di Cesare Berlingeri, a cura della Consulta delle associazioni e della società civile di Taurianova. Artista di fama riconosciuta, Berlingeri vive e lavora a Taurianova ed è noto come il “maestro delle tele piegate”, cifra distintiva di una ricerca estetica originale che ha segnato profondamente il suo percorso creativo.

Attraverso la piegatura della tela, l’artista imprime alla materia una nuova identità, trasformando la superficie pittorica in un linguaggio espressivo unico e riconoscibile nel panorama dell’arte contemporanea. L’iniziativa sarà coordinata da Annamaria Fazzari, Presidente della Consulta delle Associazioni e della Società Civile di Taurianova che ha promosso l’evento con l’obiettivo di riunire cittadini e associazioni, favorendo il coinvolgimento attivo del territorio.

I saluti istituzionali saranno di Roy Biasi, sindaco della città, e Cristina Berlingeri, presidente della Fondazione Cesare Berlingeri ETS. A dialogare con l’artista saranno Vittorio Cappelli, storico e scrittore, e Giovanni Fava, offrendo al pubblico un confronto ricco di spunti sulle molteplici sfaccettature della sua produzione artistica. L’evento rappresenta un momento significativo di incontro tra arte e letteratura, suggellando un’edizione che ha saputo valorizzare il dialogo culturale e il ruolo della lettura come strumento di crescita collettiva.