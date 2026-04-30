Tapis roulant di Reggio Calabria, le cifre dell’ultima fattura di manutenzione pagata ad aprile: quando tornerà attivo?

Il tapis roulant di Reggio Calabria, al tempo della sua inaugurazione, datata 2009, ben 17 anni fa, avrebbe dovuto rivoluzionare la mobilità urbana di Reggio Calabria collegando il Lungomare Falcomatà, la parte bassa della città, a via Reggio Campi, la parte alta. Eppure, le innumerevoli chiusure lo hanno reso uno dei simboli della cattiva amministrazione che da 12 anni governa la città. Nell’immaginario collettivo, il tapis roulant del centro è più chiuso che aperto.

In data 27 aprile, nell’Albo Pretorio del Comune è stata pubblicata una determinazione nella quale viene confermata il pagamento dell’ultima fattura relativa alla manutenzione dell’opera che, nei mesi scorsi, è tornata a funzionare per un breve periodo, salvo tornare a spegnersi per presunti problemi tecnici. La domanda è: quando tornerà attivo?

La manutenzione del tapis roulant dal 2023: l’ultima fattura pagata ad aprile 2026

Nella determina pubblicata, viene ripercorsa la storia della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto ettometrico di via Giudecca, ritenuta essenziale per la prosecuzione del servizio. Con Determinazione Dirigenziale a Contrarre del Settore Grandi Opere e Programmazione Lavori Pubblici n. 2986 del 28.06.2023 è stata avviata la procedura per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del Tapis Roulant di 12 mesi per l’importo complessivo di € 50.000,00 di cui € 40.135,82 per lavori soggetti a ribasso, € 819,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e complessivi € 9.045,08 per somme a disposizione dell’Amministrazione.

Con RdO n. 3640954/2023 sono stati invitati, tramite la piattaforma www.acquistinretepa.it, 5 operatori economici, ma entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato alle ore 12:30 del 11.08.2023, non è pervenuta alcuna offerta da parte degli operatori economici invitati a negoziare.

Successivamente, a causa anche del rischio di revoca del finanziamento per mancato rispetto dei cronoprogrammi, è stata indetta una nuova procedura. Con DD n. 5281 del 07/11/2023, l’appalto è stato aggiudicato definitivamente a Schindler S.p.A., per un importo di € 39.359,22, comprensivo degli oneri di sicurezza, al netto del ribasso offerto del 4%, oltre IVA al 22%.

L’atto n. DD 2048 del 27.04.2026 determina la liquidazione di un acconto del canone di manutenzione per il periodo 11/10/2025 – 31/12/2025 in favore dell’operatore economico Schindler S.p.A. “importo complessivo di € 10.713,80 di cui € 8.781,80 per sorte capitale ed € 1.932,00 per oneri IVA al 22% in favore della ditta SCHINDLER S.p.A. omissisomissis – a saldo della fattura n. 3348244223 del 30.01.2026 – acquisita agli atti dell’Ufficio al prot. SIBAK n. 3148/2026 – afferente il servizio in premessa indicato di cui all’affidamento disposto con determina DD n. 3116/2025– per il periodo 11.10.2025/31.12.2025;

di dare atto della copertura finanziaria della spesa complessiva di euro 10.713,80 derivante dalla procedura di cui si tratta, interamente garantita dal bilancio comunale 2025/2027 – annualità 2025 – al capitolo U 1550 – p.d.c. 1.3.2.9.8 – impegno n. 5701/2025;

di autorizzare l’emissione del relativo mandato di pagamento di € 8.781,80 quale sorte capitale, a favore della ditta SCHINDLER S.p.A. – mediante bonifico bancario codice IBAN omissis – curando di inserire sullo stesso mandato di pagamento il numero di CIG A004FD9544, restando sin d’ora lo stesso Settore altresì autorizzato ad effettuare gli eventuali pagamenti in favore degli Enti Creditori e previa compensazione con eventuali debiti della medesima Ditta verso questo Comune;

di autorizzare altresì l’emissione della reversale d’incasso e del contestuale mandato di pagamento della quota dell’I.V.A., pari ad € 1.932,00 mediante versamento a favore dell’Erario (codice creditore 89 “Esattoria imposte pe 1r IVA”)“.