Strage negli Usa: sparatoria in Louisiana, uccisi 8 bambini tra 1 e 14 anni

Una tragedia sconvolgente ha colpito la Louisiana, negli Stati Uniti, dove otto bambini hanno perso la vita in una sparatoria avvenuta nelle prime ore di domenica mattina. Secondo le autorità, si tratterebbe di un episodio legato a una violenta lite domestica degenerata in modo drammatico. Le vittime, di età compresa tra uno e 14 anni, fanno parte di un bilancio complessivo di dieci persone raggiunte da colpi di arma da fuoco. L’allarme è scattato intorno alle 6 del mattino locali, quando le forze dell’ordine sono intervenute su una scena del crimine particolarmente complessa, estesa su tre diverse aree.

Il sospettato, ritenuto responsabile della sparatoria, è stato ucciso dalla polizia al termine di un inseguimento in auto. Gli investigatori stanno ancora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e chiarire ogni dettaglio dell’accaduto. A rendere ancora più drammatica la vicenda è il legame tra l’aggressore e alcune delle vittime: secondo quanto riferito dal capo della polizia Wayne Smith, alcuni dei bambini colpiti erano suoi parenti. “È una scena di enorme gravità, qualcosa che pochi di noi hanno mai visto”, ha dichiarato, sottolineando l’impatto devastante dell’accaduto.