Strade dissestate a Reggio Calabria: da Gallina a Puzzi è un inferno di buche, residenti ignorati dal Comune | FOTO

Torna al centro dell’attenzione il problema delle strade dissestate nella periferia sud di Reggio Calabria, con una nuova segnalazione giunta alla redazione di StrettoWeb da parte di alcuni cittadini esasperati. Nel mirino c’è in particolare la strada che collega Gallina a Puzzi, un’arteria importante per la viabilità locale, descritta dai residenti come un vero e proprio “colabrodo”. Le criticità riguardano diverse aree, tra cui contrada Sorgona, contrada Rocca di Ballo e contrada Bazia, dove il manto stradale risulta gravemente compromesso. Secondo quanto riferito, la carreggiata è costellata da buche profonde, avvallamenti e tratti pericolosi che rendono difficile e rischioso il transito quotidiano.

Buche e pericoli: cresce l’emergenza sicurezza

Il tema della sicurezza stradale emerge con forza dalla segnalazione. Le condizioni dell’asfalto rappresentano un pericolo concreto non solo per gli automobilisti, ma anche per motociclisti e mezzi agricoli che percorrono quotidianamente la zona. Le buche sulla strada sono talmente diffuse da costringere gli utenti a manovre improvvise per evitarle, aumentando il rischio di incidenti. In alcuni tratti, riferiscono i residenti, la situazione peggiora in caso di pioggia, quando le cavità si riempiono d’acqua diventando ancora meno visibili e più insidiose. La strada tra Gallina e Puzzi rappresenta un collegamento fondamentale per chi vive nelle contrade circostanti. Il suo stato di abbandono incide direttamente sulla qualità della vita dei cittadini.

Segnalazioni ignorate e silenzio del Comune

Uno degli aspetti più critici evidenziati riguarda la mancanza di risposte da parte delle istituzioni. I residenti affermano di aver inviato più volte segnalazioni al Comune, chiedendo interventi urgenti di manutenzione, ma senza ottenere alcun riscontro concreto. Questo silenzio alimenta il malcontento e la sfiducia nei confronti dell’amministrazione, accusata di non intervenire su una problematica ormai nota da tempo. La richiesta dei cittadini è chiara: un piano immediato di manutenzione stradale che possa ripristinare condizioni minime di sicurezza.

Viabilità e isolamento: un problema strategico per il territorio

Il degrado della rete viaria locale non è solo una questione di decoro o sicurezza, ma assume anche un valore strategico. Le contrade coinvolte rischiano infatti un progressivo isolamento, con ripercussioni sulle attività economiche e sulla mobilità quotidiana. In un territorio come quello di Reggio Calabria, caratterizzato da una morfologia complessa e da collegamenti spesso difficili, la qualità delle strade diventa essenziale. La mancanza di infrastrutture adeguate, unita all’assenza di interventi di manutenzione, contribuisce ad amplificare i disagi per i residenti.

La segnalazione rappresenta dunque un nuovo campanello d’allarme su una situazione che richiede attenzione immediata. Senza interventi tempestivi, il rischio è che il problema delle strade dissestate continui ad aggravarsi, mettendo a rischio sicurezza, mobilità e sviluppo del territorio.