Sport e disabilità, l’appello di Maurizio Albanese: “quando lo sport esclude, perde il suo significato”

“Ci sono campi da gioco pieni di voci, risate, energia. E poi ci sono silenzi che fanno più rumore di qualsiasi stadio. Sono i silenzi dei ragazzi diversamente abili che restano ai margini, spettatori di un gioco che dovrebbe appartenere anche a loro. Lo sport nasce per unire, per abbattere le differenze, per insegnare il rispetto. Eppure, troppo spesso, diventa un luogo di esclusione. Non per cattiveria, ma per superficialità, per mancanza di attenzione, per abitudine a considerare “normale” solo ciò che è standard. Un ragazzo con disabilità non chiede di essere trattato diversamente. Chiede di essere visto. Di essere chiamato per nome. Di avere la possibilità di provare, di sbagliare, di migliorare. Chiede di essere parte della squadra, non un’eccezione da gestire“. È il messaggio rivolto, attraverso una nota stampa, da Maurizio Albanese, delegato allo sport ONMIC sede di Reggio Calabria.

“L’inclusione non è un favore. Non è un gesto di carità. È un diritto. Ma soprattutto è un’opportunità. Perché ogni volta che un ragazzo viene incluso davvero, cambia qualcosa non solo in lui, ma in tutto il gruppo. Cambia lo sguardo degli altri, cambia il modo di vivere lo sport, cambia il significato stesso della vittoria. Una squadra inclusiva non è quella che vince sempre. È quella che non lascia indietro nessuno. E allora la domanda è semplice: che sport vogliamo costruire? Uno fatto di selezione e performance a tutti i costi, o uno capace di accogliere, valorizzare, crescere insieme? Gli allenatori, i dirigenti, le istituzioni, ma anche i genitori e i compagni di squadra hanno una responsabilità enorme. Basta poco per fare la differenza: un esercizio adattato, una parola in più, un’attenzione sincera. Perché dietro ogni ragazzo escluso c’è una storia che merita spazio. E dietro ogni porta che si apre, c’è un mondo che cambia. Lo sport non dovrebbe mai chiedere “sei abbastanza bravo?”. Dovrebbe chiedere: “vuoi giocare con noi?” E da quella risposta, costruire tutto il resto. Ci sarò sempre per chi ha bisogno, alla seguente mail: onmic.sport.rc@gmail.com”, conclude albanese.