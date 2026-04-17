Spazzatura e degrado vicino piazza del Popolo: “hanno aperto un nuovo centro commerciale? C’è di tutto”

Degrado in via XXV Luglio a Reggio Calabria, a due passi da piazza del Popolo. Il nome della via, probabilmente, si riferisce all’ultimo giorno in cui hanno raccolto la spazzatura. La segnalazione arriva dall’Anonimo reggino che ha allegato un messaggio all’e-mail inviata alla nostra redazione, nel quale si legge: “cordialissimo direttore di StrettoWeb, la informo dell’Apertura straordinaria! Centro Commerciale Piazza del Popolo!

Qui potrai trovare una libreria con tutti i Best Seller disponibili sul mercato, un negozio di abbigliamento all’ultima moda e l’ultima novità del settore: il reparto riposo con i nuovissimi materassi portatili e fissi. Accorrete numerosi! Le promozioni in corso sono valide fino a quando il Comune avrà ripulito l’area“-