Soveria Mannelli, successo per il Premio Larussa: l’imprenditore Fazio esempio di visione e radicamento nel territorio

Una sala gremita di pubblico ha fatto da sfondo alla trentesima edizione del Premio Arti e Professioni “Filippo Larussa”, promosso dal Rotary Club del Reventino e svoltosi ieri sera presso l’Officina della Cultura e della Creatività del Reventino, a Soveria Mannelli. Oltre cento le persone che hanno affollato la sala, coinvolte da testimonianze ricche di interesse che hanno arricchito un appuntamento ormai simbolo del territorio. La serata ha confermato la forza di un’iniziativa capace di unire comunità, impresa e cultura, ponendo al centro il tema “Resilienza e restanza… uomini e alberi”. A guidare magistralmente il dibattito è stato il giornalista Ugo Floro, con i saluti iniziali del presidente del Rotary Club del Reventino Vittorio Mastroianni e del sindaco di Soveria Mannelli Michele Chiodo.

Stimolanti le testimonianze dello scrittore Francesco Bevilacqua, del presidente del GAL dei Due Mari Francesco Esposito, e del protagonista della serata, l’imprenditore Franco Fazio. Le conclusioni sono state affidate ad Antonino Iannello, assistente del Governatore del Distretto 2102 Rotary International.

A spiegare le motivazioni di questo Premio “Filippo Larussa” all’imprenditore Fazio è stato il presidente del Rotary Club del Reventino Vittorio Mastroianni: “la scelta di assegnare questo riconoscimento a Franco Fazio nasce dalla volontà di raccontare una storia che parla di visione, determinazione e radicamento nel territorio – ha dichiarato a margine dell’evento –, il suo percorso dimostra come sia possibile costruire valore restando in Calabria, investendo sulle risorse della nostra terra”. Allasia Plant Magna Grecia di Fazio, infatti, rappresenta oggi una delle realtà più significative nel settore vivaistico forestale, con una distribuzione in tutta Italia e in Europa.

“Altro aspetto importantissimo è rappresentato dal fatto che, attraverso la sua attività imprenditoriale, Fazio ha dato vita a una realtà che genera occupazione e porta il nome del nostro territorio ben oltre i confini regionali e nazionali. La sua esperienza rappresenta un esempio concreto di “restanza”, capace di trasformare una vocazione naturale, quella forestale, in opportunità economica e sociale. È una testimonianza forte e un esempio grande soprattutto per le più giovani generazioni”. Una serata ricca di valore, che anticipa una serie di interessanti appuntamenti in programma per il Club del Reventino.