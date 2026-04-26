Soverato, discoteca chiusa dopo controllo: 4.000 persone in un locale con capienza di 1.500

Una discoteca di Soverato è stata temporaneamente chiusa dopo che un controllo delle forze dell’ordine ha portato alla luce gravi irregolarità strutturali e di sicurezza. Durante l’ispezione, è emerso che il locale ospitava ben 4.000 avventori, nonostante la sua capienza massima autorizzata fosse di soli 1.500. Una violazione che ha costretto le autorità a prendere provvedimenti immediati, infliggendo anche sanzioni amministrative al titolare.

L’intervento delle forze dell’ordine e le sanzioni

Il controllo è stato disposto dal questore di Catanzaro, Giuseppe Linares, e rientra nelle verifiche sistematiche avviate dopo la tragedia di Crans-Montana, come stabilito dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto. Durante l’ispezione, sono state riscontrate anche violazioni gravi delle norme di sicurezza, tra cui due uscite di emergenza chiuse con un lucchetto, circostanza che ha messo in evidenza un rischio significativo per l’incolumità degli avventori in caso di emergenza.

Al titolare sono state irrogate sanzioni amministrative per un totale di 6.664 euro. Le irregolarità riguardano anche altre aree del locale, tra cui problemi di igiene pubblica e la presenza di un lavoratore irregolare, mentre sono in corso verifiche su altre sei posizioni lavorative. Inoltre, il controllo ha evidenziato che non tutte le prescrizioni imposte dalla Commissione comunale di vigilanza dei locali di pubblico spettacolo erano rispettate, compromettendo ulteriormente la sicurezza e l’incolumità personale degli ospiti.

La reazione del titolare e le prospettive per la riapertura

Il titolare del locale, una volta sanate le irregolarità riscontrate, potrà chiedere la riapertura della discoteca. Tuttavia, la situazione ha suscitato preoccupazione in città, poiché le violazioni delle normative sulla sicurezza sono apparse particolarmente gravi, considerando anche la presenza di migliaia di persone all’interno di un locale che avrebbe dovuto accoglierne solo una frazione. La riapertura del locale dipenderà dunque dall’effettiva risoluzione delle problematiche segnalate, che vanno dalla sicurezza antincendio alla regolarizzazione dei contratti di lavoro, passando per le condizioni igieniche degli spazi.

Un controllo a 360 gradi con il coinvolgimento di più forze dell’ordine

Il controllo è stato condotto da una squadra multidisciplinare che ha visto la partecipazione di polizia amministrativa, carabinieri, guardia di finanza, vigili del fuoco, ispettorato del lavoro e altri enti competenti. Le forze coinvolte hanno lavorato in sinergia per verificare non solo la sicurezza del locale, ma anche la regolarità amministrativa e lavorativa, assicurandosi che tutte le norme in materia di lavoro nero e sicurezza sul lavoro fossero rispettate. In particolare, è emerso che il locale impiegava personale abusivo per la gestione della sicurezza, una violazione che ha portato all’immediata sanzione.

La situazione legale e amministrativa del locale

Oltre alle violazioni legate alla sicurezza e all’igiene, sono in corso verifiche amministrative sulla documentazione relativa alla concessione demaniale marittima e all’autorizzazione alla gestione del locale. La discoteca, infatti, sorge in una zona sottoposta a specifici vincoli normativi, e qualsiasi irregolarità nelle autorizzazioni potrebbe compromettere ulteriormente la possibilità di riapertura. È stato altresì riscontrato che il locale non rispettava alcune normative sanitarie, in particolare nei servizi igienici, un aspetto che ha fatto emergere ulteriori criticità che dovranno essere risolte prima di poter riprendere l’attività.

L’importanza dei controlli e la sicurezza dei luoghi pubblici

L’intervento delle forze dell’ordine a Soverato rientra in un ampio piano di verifica della sicurezza nei locali pubblici, soprattutto dopo eventi tragici che hanno messo in luce le carenze strutturali e operative in luoghi con alta concentrazione di persone. Le verifiche sistematiche sono fondamentali per garantire che le normative siano rispettate e che i cittadini non siano esposti a rischi evitabili. L’incidente di Crans-Montana ha infatti rafforzato la consapevolezza riguardo alla necessità di un monitoraggio rigoroso per evitare tragedie in futuro.