Simeri Crichi, colpo sventato nella notte: fermati quattro uomini pronti a razziare un capannone edile

Intervento dell’Arma dei Carabinieri a Simeri Crichi: sequestrati attrezzi da scasso e armi da taglio, indagini coordinate dalla Procura di Catanzaro

Armi

Nella notte di sabato 15 aprile 2026, la Compagnia Carabinieri di Sellia Marina, in sinergia con le Stazioni di Simeri Crichi e Cropani, su attivazione della Centrale Operativa dei Carabinieri, contattata dal titolare di una impresa edile, è intervenuta in Simeri Crichi, bloccando quattro uomini nei pressi del capannone aziendale ove erano custoditi escavatori, attrezzature e altri mezzi da lavoro. La perquisizione sul posto ha permesso di rinvenire, occultati all’interno dell’autovettura dei quattro, un passamontagna, un flessibile da taglio con batterie, un cacciavite, uno spadino e un coltello a serramanico con lama di 8 cm, che venivano sequestrati.

Le quattro persone sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per violazione di domicilio, possesso ingiustificato di grimaldelli e porto di particolari strumenti da punta e taglio. Il materiale e i mezzi custoditi all’interno del capannone, qualora asportati e ricollocati sul mercato “nero”, avrebbero potuto fruttare diverse centinaia di migliaia di euro, provocando un danno ingente all’impresa. Il procedimento penale è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari.

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