Siderno, stabilizzati 16 lavoratori ex Tirocinanti d’Inclusione Sociale

La fine di un’attesa e l’inizio di un nuovo, entusiasmante percorso professionale. Questa mattina, 16 lavoratori ex Tirocinanti d’Inclusione Sociale hanno firmato i contratti con i quali sono stati stabilizzati al Comune di Siderno. 16 padri e madri di famiglia, da decenni conosciuti e apprezzati nell’Ente per le loro doti umane e professionali, da oggi sono ufficialmente dipendenti del Comune di Siderno. La firma è stata suggellata da un brindisi nella sala del consiglio comunale insieme agli Amministratori Comunali, alla Segretaria Generale, ai Dirigenti e ai colleghi, che si sono associati nel dare il benvenuto ai “nuovi” colleghi.

La stabilizzazione di questi lavoratori rappresenta un altro traguardo raggiunto dal Sindaco Mariateresa Fragomeni che ha seguito personalmente la complessa pratica, e da tutta l’Amministrazione Comunale, impegnata sin dall’inizio della consiliatura nel potenziamento dell’apparato burocratico e tecnico del Comune di Siderno.