Sicilia, Tamajo: “è una priorità sostenere le imprese nella transizione energetica”

“Sostenere le imprese nella transizione energetica è una priorità per rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo e accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori”. Lo dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo, che sarà presente domani, martedì 21 aprile, a partire dalle 9.30, all’incontro dedicato alle opportunità di finanziamento per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. L’appuntamento si terrà presso l’incubatore di Termini Imerese, gestito dal Polo Meccatronica Valley, e vedrà la partecipazione di oltre cento aziende. L’iniziativa è promossa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, da Invitalia e dal GSE. L’assessore Tamajo aprirà i lavori con i saluti istituzionali insieme alla sindaca Maria Terranova.

A seguire, l’introduzione del presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, e gli interventi tecnici dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte. Al centro dell’incontro, la presentazione dell’Avviso pubblico che mette a disposizione 262 milioni di euro per sostenere progetti di autoproduzione energetica da fonti rinnovabili. La misura è rivolta a PMI, grandi imprese e reti di imprese e riguarda interventi da realizzare nelle aree industriali e produttive delle regioni del Mezzogiorno. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 3 luglio.