Sicilia, Massimo Alosi nominato consigliere del Consorzio per le Autostrade Siciliane

L’Assemblea degli enti soci del Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS) ha preso formalmente atto delle dimissioni rassegnate dal consigliere Dott.ssa Patrizia Valenti, ringraziandola per il contributo offerto durante il periodo del suo incarico. Nel corso della stessa seduta, l’Assemblea ha proceduto alla nomina del nuovo componente del Consiglio Direttivo, individuando nell’Avvocato Massimo Alosi il profilo idoneo a ricoprire il ruolo vacante.

L’Avv. Alosi è stato designato dal Presidente della Regione Siciliana, in conformità alle disposizioni vigenti che regolano la composizione degli organi del Consorzio. La sua nomina si inserisce in un percorso di continuità amministrativa volto a garantire il pieno funzionamento dell’ente e il perseguimento degli obiettivi strategici legati alla gestione e allo sviluppo della rete autostradale siciliana.