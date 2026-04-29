Sicilia, da domani screening gratuiti al Mondello Sport Festival

Sport, salute e prevenzione sul territorio delle principali malattie cardiovascolari: un’unione che prende forma a Palermo attraverso i farmacisti e i nutrizionisti in un format innovativo. Da domani, giovedì 30 aprile, a domenica prossima, 3 maggio, in occasione del “Mondello Sport Festival 2026”, cinque farmacisti aderenti a Federfarma Palermo, Farmaciste Insieme e Fenagifar saranno presenti nello “Stand Salute” allestito nella traversa di via Regina Elena di fronte allo stabilimento ex Charleston, per effettuare una campagna di informazione e prevenzione sui corretti stili di vita, con analisi che coinvolgeranno gli atleti e i visitatori dell’evento sportivo.

Nei quattro giorni della manifestazione, presso lo stand, sarà somministrato un breve questionario anonimo finalizzato a raccogliere dati sugli stili di vita, come le abitudini alimentari, l’attività fisica, l’idratazione e le forme di prevenzione. I risultati, raccolti in forma aggregata, permetteranno di ottenere una fotografia realistica dei comportamenti della popolazione in un contesto sportivo e ricreativo, offrendo spunti utili per future iniziative di educazione sanitaria.

Inoltre, sabato 2 maggio i nutrizionisti controlleranno il peso corporeo ed eseguiranno l’esame impedenziometrico per calcolare l’Indice di massa corporea e valutare i parametri in relazione agli eventuali rischi per la salute.

Infine, domenica 3 maggio i farmacisti effettueranno lo screening con il controllo dei principali parametri per la prevenzione delle patologie cardiovascolari, come l’analisi della glicemia e del colesterolo e la misurazione della pressione arteriosa. I controlli saranno effettuati in modo semplice e veloce, consentendo ai visitatori di ottenere indicazioni utili sul proprio stato di salute in pochi minuti.

In entrambe le giornate, in base ai risultati emersi, saranno fornite indicazioni utili per la prevenzione.

Le parole di Roberto Tobia

“Partecipiamo con spirito di servizio ad uno dei più grandi eventi sportivi outdoor del Sud Italia – dichiara Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo – con l’ennesimo screening gratuito di massa che offriamo periodicamente per contribuire al benessere e alla salute dei cittadini. Ancora una volta i farmacisti, che sono presenti capillarmente sul territorio con le farmacie sotto casa, confermano la loro vicinanza alle persone impegnandosi per la prevenzione delle malattie prima ancora che per le cure, a supporto del Servizio sanitario nazionale nell’azione di controllo e monitoraggio dei principali rischi patologici. E’ un impegno quotidiano dei farmacisti che si traduce nel modello della ‘farmacia dei servizi’, che in questa occasione portiamo all’aperto sostenendo il valore sociale di questa importante e partecipata manifestazione sportiva”.

Le spiegazioni di Licia Pennino

Licia Pennino, presidente regionale di Farmaciste Insieme, aggiunge: “Le donne per le donne. Le farmaciste rappresentano il 79,8% del personale nelle farmacie e si distinguono per l’impegno nel sociale, per l’aiuto alle donne vittime di violenza attraverso il ‘Progetto Mimosa’, per la prevenzione delle malattie della sfera femminile. Anche in questo caso, siamo al fianco di Federfarma e Fenagifar per informare atlete e visitatrici sulle patologie silenti che si possono scoprire solo attraverso screening specifici”.

Secondo Paolo Levantino, segretario nazionale dei giovani farmacisti della Fenagifar e responsabile scientifico dell’iniziativa, “lo Stand Salute rappresenta un punto di incontro tra prevenzione e partecipazione, con l’obiettivo di avvicinare il pubblico a tematiche fondamentali spesso trascurate nella quotidianità, come il monitoraggio periodico dei parametri clinici e l’adozione di stili di vita equilibrati. Portare la prevenzione all’interno di un evento sportivo significa intercettare le persone in un contesto positivo e accessibile, favorendo una maggiore consapevolezza sui propri comportamenti e sul proprio stato di salute. Anche pochi minuti dedicati a un controllo possono rappresentare un primo passo verso una maggiore attenzione alla salute”.