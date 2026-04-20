Sicilia, cade sulla scogliera di Cala Rossa: escursionista recuperato con trauma cranico

Nel primo pomeriggio di lunedì un uomo di nazionalità italiana è rimasto ferito dopo essere caduto mentre camminava sulla scogliera di Cala Rossa a Scopello, nel Trapanese. La zona, nota per i suoi paesaggi spettacolari e i sentieri costieri che attraggono numerosi escursionisti e turisti, è diventata teatro di un intervento di soccorso rapido e coordinato. L’uomo ha riportato un trauma cranico a seguito della caduta. Immediatamente è scattato l’allarme e la Centrale Operativa 118 ha allertato il Servizio Regionale Sicilia del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS).

L’intervento del Soccorso Alpino e del 118

I tecnici del Soccorso Alpino sono giunti sul posto insieme ai soccorritori del 118. Raggiunto l’escursionista, i soccorritori hanno effettuato le prime valutazioni mediche sul posto, procedendo alla stabilizzazione del paziente nonostante le difficoltà ambientali tipiche di una scogliera a picco sul mare. Dopo aver assicurato le condizioni del ferito, il team ha organizzato il trasferimento dell’uomo lungo una ripida scalinata che collega la quota mare al punto più alto raggiungibile. Qui è stato possibile far arrivare l’ambulanza, che ha poi trasportato il paziente presso l’Ospedale di Alcamo per gli accertamenti e le cure del caso.

La dinamica della caduta e le operazioni di recupero

La caduta si è verificata mentre l’escursionista percorreva a piedi il tratto di costa di Cala Rossa. Le scogliere di questa zona di Scopello sono caratterizzate da pareti rocciose e sentieri esposti, che richiedono attenzione e calzature adeguate, soprattutto in presenza di umidità o vento. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause esatte dello scivolone, ma l’intervento si è concentrato sulla rapidità del recupero per evitare complicazioni legate al trauma cranico. L’operazione ha visto una stretta collaborazione tra i volontari del CNSAS Sicilia e il personale sanitario del 118, dimostrando ancora una volta l’importanza di un sistema di emergenza integrato in ambienti impervi come quelli della costa trapanese.

L’importanza della prevenzione in zone costiere

Incidents come quello avvenuto a Cala Rossa ricordano quanto sia fondamentale adottare comportamenti prudenti durante le escursioni lungo le scogliere siciliane. Scopello, con i suoi faraglioni e la vicina Riserva Naturale dello Zingaro, è una meta molto frequentata, ma i sentieri costieri possono nascondere insidie, soprattutto nei tratti più esposti. Le autorità e il Soccorso Alpino raccomandano sempre di non sottovalutare i rischi, di informarsi sulle condizioni meteo e di attrezzarsi correttamente prima di affrontare percorsi in ambiente naturale.

L’escursionista è ora ricoverato all’ospedale di Alcamo, dove i medici stanno monitorando l’evoluzione del trauma cranico. Al momento non sono state diffuse ulteriori informazioni sulle sue condizioni cliniche. L’intervento si è concluso positivamente grazie alla professionalità e alla tempestività dei soccorritori, che hanno permesso di portare in salvo l’uomo senza ulteriori complicazioni durante la fase di recupero dalla scogliera.