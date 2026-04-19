Serie D, tutto invariato in vetta: cosa serve alla Reggina per il primo posto. Le combinazioni

Anche la terzultima giornata del girone I di Serie D è andata in archivio. Ora, al termine della stagione regolare, prima degli inutili playoff, mancano due turni, ma l’equilibrio permane e sarà così fino all’ultimo. Permane perché in vetta vincono tutte e lasciano invariate le distanze; permane perché le prime due della classe – Nissa e Savoia – continuano a rimanere appaiate con gli stessi punti. Saranno soprattutto loro le grandi protagoniste di questi ultimi 180 minuti. Leggermente staccata, ma con speranze sempre più ridotte, la Reggina, che rimane a meno tre. Ma quali sono le combinazioni fino alla fine e cosa serve alla Reggina per sperare nel primo posto?

Prima di passare a ogni analisi, qui di seguito le ultime due giornate delle tre squadre coinvolte:

Nissa : Sambiase (fuori), Paternò (casa).

: Sambiase (fuori), Paternò (casa). Savoia : Athletic Palermo (fuori), Sancataldese (casa).

: Athletic Palermo (fuori), Sancataldese (casa). Reggina: Milazzo (fuori), Sambiase (casa).

Così come dopo il successo di mercoledì, la Reggina è costretta a vincere entrambe le gare, sperando che Nissa e Savoia perdano o pareggino – entrambe – tutte e due le gare. Se solo una delle due dovesse farlo però, ovviamente, non basterebbe, perché l’altra resterebbe prima. Se entrambe dovessero pareggiarne una e vincere l’altra, neanche, perché rimarrebbero davanti. Se invece entrambe ne perdessero almeno una, la Reggina (sempre ammesso che le vinca entrambe) potrebbe agganciarle.

In questo caso da ricordare che, se prima e seconda dovessero concludere il campionato a pari punti, a decretare la vincitrice sarà uno spareggio in gara secca. Se invece a pari punti dovessero arrivare in tre, ipotesi rarissima ma ad oggi non impossibile, entrerebbe in gioco la classifica avulsa, una mini-graduatoria che considera i punti conseguiti tra le tre squadre stesse. Eccola:

Reggina 8 punti (2 vittorie contro la Nissa, 2 pareggi contro il Savoia) Nissa 4 punti (1 vittoria e 1 pareggio contro il Savoia, 2 sconfitte contro la Reggina) Savoia 3 punti (2 pareggi contro la Reggina, 1 pareggio e 1 sconfitta contro la Nissa)

Anche in questo caso, tuttavia, si considererebbe la possibilità di uno spareggio, in programma tra le prime due della classifica avulsa, in questo caso Reggina e Nissa.