Serie D, è arrivata la risposta della Corte d’Appello sul ricorso dell’Igea Virtus contro la penalizzazione: la decisione

Oggi è arrivata la decisione sul ricorso presentato dall’Igea Virtus contro la penalizzazione di cinque punti, comminata lo scorso 10 marzo. La Corte d’Appello Federale ha praticamente confermato la sentenza, respingendo il ricorso e mantenendo quindi la penalità ai siciliani. Com’è noto, la sanzione era arrivata per il cosiddetto “caso De Falco”, il portiere utilizzato nelle prime giornate dell’attuale campionato di Serie D nonostante dovesse scontare una squalifica della stagione precedente, quando militava nella Primavera della Reggiana.