Serie D, arriva la penalizzazione per un club: come cambia la classifica

Come prevedibile, è arrivata la penalizzazione per alcuni club di Serie D rispetto alla mancata scadenza sulle liberatorie. Nel girone I, punito solo il Gela, con 3 punti di penalità. Il club siciliano, nonostante la sanzione, è comunque salvo matematicamente. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione; alla società ASD Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva” si legge nella nota ufficiale.

Ecco come cambia la classifica: