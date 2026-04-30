Serie D, arriva la penalizzazione per un club: come cambia la classifica

Nel girone I, punito solo il Gela, con 3 punti di penalità. Il club siciliano, nonostante la sanzione, è comunque salvo matematicamente

Reggina-Gela pallone Serie D
Foto di Salvatore Dato / StrettoWeb

Come prevedibile, è arrivata la penalizzazione per alcuni club di Serie D rispetto alla mancata scadenza sulle liberatorie. Nel girone I, punito solo il Gela, con 3 punti di penalità. Il club siciliano, nonostante la sanzione, è comunque salvo matematicamente. “Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni: al sig. Giovanni Vittoria, mesi 3 (tre) di inibizione; alla società ASD Città di Gela, euro 5.000,00 (cinquemila/00) di ammenda e punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva” si legge nella nota ufficiale.

Ecco come cambia la classifica:

  1. Savoia 66
  2. Nissa 64
  3. Reggina 63
  4. Athletic Palermo 57
  5. Gelbison 57
  6. Igea Virtus 53 (-5)
  7. Sambiase 53
  8. Milazzo 44
  9. Gela 40 (-3)
  10. Vigor Lamezia 39
  11. Castrumfavara 37
  12. Enna 35
  13. Ragusa 34
  14. Acireale 32 (-1)
  15. Vibonese 32
  16. ACR Messina 29 (-14)
  17. Sancataldese 29
  18. Paternò 19
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