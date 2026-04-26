Serie C, si conclude la stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, il tabellone e gli accoppiamenti Playoff

Si chiude il sipario sulla stagione regolare anche nel girone C di Serie C. Si è infatti appena conclusa la 38ª e ultima giornata, che lascia spazio ora agli spareggi. In testa e in coda, i verdetti erano già sanciti: Benevento in Serie B, Trapani retrocesso in D per via della maxi penalizzazione di 25 punti. Buona parte dei piazzamenti playoff già decisi, ma quest’ultima giornata ha sancito altri importanti verdetti.
Partiamo dalla situazione in coda: niente Playout. Troppo ampio il divario fra Sorrento e Siracusa (13 punti) e fra Giugliano e Foggia (10 punti): retrocedono direttamente siciliani e pugliesi, insieme al Trapani ultimo.
Sotto al Benevento già promosso si piazza il Catania di Mimmo Toscano che pareggia in casa dell’Atalanta U23 e si prende il secondo posto. Ai Playoff anche Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola e Potenza.
Risultati 38ª Giornata Serie C Girone C
Domenica 26 aprile
Ore 18.00
- Altamura-Casarano 0-4
- Atalanta U23-Catania 1-1
- Benevento-Audace Cerignola 2-2
- Casertana-Giugliano 1-1
- Cavese-Cosenza 1-1
- Crotone-Latina 2-5
- Foggia-Salernitana 1-3
- Picerno-Sorrento 0-0
- Potenza-Monopoli 2-2
- Trapani-Siracusa 2-2
Classifica Serie C Girone C
- Benevento 82
- Catania 70
- Salernitana 69
- Cosenza 67
- Casertana 66
- Crotone 61
- Monopoli 56
- Casarano 56
- Audace Cerignola 54
- Potenza 49
- Atalanta U23 45
- Altamura 45
- Latina 42
- Cavese 42
- Picerno 40
- Sorrento 39
- Giugliano 37
- Foggia 27
- Siracusa 26 (-11)
- Trapani 24 (-25)
I verdetti del girone C di Serie C
Promossa in Serie B: Benevento
Ai playoff: Catania, Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola e Potenza
Retrocesse in Serie D: Trapani, Siracusa e Foggia
Quando si giocano playoff e playout di Serie C: il calendario
FASE PLAY OFF DEL GIRONE
- 1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025
- 2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025
FASE PLAY OFF NAZIONALE
- 1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025
- 1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025
- 2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025
- 2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025
FINAL FOUR
- Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025
- Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025
- Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025
- Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025
Tabellone Playoff
- Casertana-Potenza
- Crotone-Audace Cerignola
- Monopoli-Casarano