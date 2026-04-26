Serie C, si conclude la stagione regolare: i risultati dell’ultima giornata, i verdetti, il tabellone e gli accoppiamenti Playoff

Si chiude il sipario sulla stagione regolare anche nel girone C di Serie C. Si è infatti appena conclusa la 38ª e ultima giornata, che lascia spazio ora agli spareggi. In testa e in coda, i verdetti erano già sanciti: Benevento in Serie B, Trapani retrocesso in D per via della maxi penalizzazione di 25 punti. Buona parte dei piazzamenti playoff già decisi, ma quest’ultima giornata ha sancito altri importanti verdetti.

Partiamo dalla situazione in coda: niente Playout. Troppo ampio il divario fra Sorrento e Siracusa (13 punti) e fra Giugliano e Foggia (10 punti): retrocedono direttamente siciliani e pugliesi, insieme al Trapani ultimo.

Sotto al Benevento già promosso si piazza il Catania di Mimmo Toscano che pareggia in casa dell’Atalanta U23 e si prende il secondo posto. Ai Playoff anche Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola e Potenza.

Risultati 38ª Giornata Serie C Girone C

Domenica 26 aprile

Ore 18.00

Altamura-Casarano 0-4

Atalanta U23-Catania 1-1

Benevento-Audace Cerignola 2-2

Casertana-Giugliano 1-1

Cavese-Cosenza 1-1

Crotone-Latina 2-5

Foggia-Salernitana 1-3

Picerno-Sorrento 0-0

Potenza-Monopoli 2-2

Trapani-Siracusa 2-2

Classifica Serie C Girone C

Benevento 82 Catania 70 Salernitana 69 Cosenza 67 Casertana 66 Crotone 61 Monopoli 56 Casarano 56 Audace Cerignola 54 Potenza 49 Atalanta U23 45 Altamura 45 Latina 42 Cavese 42 Picerno 40 Sorrento 39 Giugliano 37 Foggia 27 Siracusa 26 (-11) Trapani 24 (-25)

I verdetti del girone C di Serie C

Promossa in Serie B: Benevento

Ai playoff: Catania, Salernitana, Cosenza, Casertana, Crotone, Monopoli, Casarano, Audace Cerignola e Potenza

Retrocesse in Serie D: Trapani, Siracusa e Foggia

Quando si giocano playoff e playout di Serie C: il calendario

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 4 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ 7 MAGGIO 2025

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 11 MAGGIO 2025

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 14 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 18 MAGGIO 2025

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 21 MAGGIO 2025

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 25 MAGGIO 2025

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 28 MAGGIO 2025

Finale – Gara di Andata LUNEDÌ 2 GIUGNO 2025

Finale – Gara di Ritorno SABATO 7 GIUGNO 2025

Tabellone Playoff