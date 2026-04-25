Serie C, l’Amaro Dhelios Volley batte 3-0 Montalto e ritrova il successo

Secco 3-0 per il team di Roberto Daquino che emula la prima squadra, vincente a Valenza, nel playoff per la A2 contro Acqui Terme e ritrova il successo. Si gioca per l’undicesimo posto. Amaranto orfani di due ricevitori-attaccanti importantissimi come Cucè e Scopelliti. Mister Daquino ha schierato come attaccante il libero Marco Cappello, che non ha per niente sfigurato. Avere i due liberi in campo ha permesso di avere maggiore qualità in ricezione e difesa. Un altro fondamentale che ha funzionato bene è stato il muro.

Ha contribuito ad ottenere la vittoria, anche “il piccolo” Davide Zerbonia, classe 2012, mandato in campo in tutti i set. 25-20, 25-17 e 25-22 il computo dei set. Sfida al meglio delle 3 gare: il 9 maggio si giocherà al Palaferraro di Cosenza.