Sellia Marina: il Generale Pellegrino in visita alla Compagnia Carabinieri

Il Generale di Brigata Giovanni Pellegrino, Comandante Provinciale di Catanzaro, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Sellia Marina. In vista dell’approssimarsi della stagione estiva, l’Ufficiale ha infatti voluto incontrare il personale impegnato sul versante ionico della provincia. Oltre a ringraziare per gli importanti risultati sinora conseguiti sotto il profilo preventivo e repressivo, il Generale Pellegrino ha sottolineato ai militari quanto sia indispensabile la presenza dell’Arma a presidio dello strategico tratto costiero, al confine nord della provincia.

Tutto il territorio che, attraversato dalla statale 106, va da Simeri Mare a Botricello, ma anche tutto l’entroterra saranno infatti interessati, nel periodo estivo, da una accresciuta presenza di residenti e turisti, a favore dei quali si rivelerà preziosa l’instancabile attività di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica assicurata dai Carabinieri delle otto Stazioni dipendenti dalla Compagnia di Sellia Marina.