Scippi violenti a Catania, donne scaraventate a terra: arrestato

Antonio Corallo, 46 anni, è stato arrestato da carabinieri della stazione di Paternò in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Catania su richiesta della locale Procura. E’ accusato di due rapine ad altrettante donne commesse il 7 e il 9 settembre 2025. La prima vittima è stata aggredita mentre per strada aveva la figlia due anni in braccio: il bandito le ha strappato la collana che indossava scaraventandola a terra. La seconda donna rapinata è stata una ultrassessantacinquenne e come tale particolarmente fragile nel momento in cui subiva lo strappo di una collana d’oro. Ad identificare il presunto rapinatore sono stati i carabinieri grazie alle dichiarazioni delle vittime e all’analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza della zona.