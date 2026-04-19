Scilla protagonista: primi tuffi e città sempre più internazionale | VIDEO

Scilla si risveglia con il profumo dell’estate. La “perla del Tirreno” ha già iniziato a riempirsi di vita, con spiagge animate da residenti e visitatori pronti a godersi i primi bagni di stagione. Complice il clima favorevole e le giornate sempre più lunghe, in tanti hanno scelto di anticipare l’appuntamento con il mare. Lungomare affollato, lidi che riaprono in anticipo.

L’acqua limpida e il panorama unico sullo Stretto continuano a essere il richiamo principale, ma è l’atmosfera vivace a fare la differenza. Colpisce la presenza sempre più consistente di turisti stranieri. Si sentono lingue diverse passeggiando tra i vicoli, segno che Scilla sta consolidando la sua reputazione internazionale.

Il video di Graziano Tomarchio per Strettoweb: