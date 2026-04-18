Scilla, Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa: presente anche Giusi Princi, “non potevo mancare” | VIDEO

A Scilla centinaia di studenti calabresi si si sono sfidati nelle Olimpiadi del primo soccorso della Croce Rossa. Un mix di competizione e solidarietà che racconta una Calabria d’eccellenza. Presente all’evento anche l’eurodeputato Giusi Princi, intervistato a margine da Graziano Tomarchio, nel suo servizio per StrettoWeb.

“Io non potevo non esserci perché quando si parla di giovani, quando si parla di valori, quando si parla di realtà importanti come appunto la Croce Rossa Calabrese in questo caso che promuove le olimpiadi regionali di primo soccorso, non potevo non esserci, perché dobbiamo dare e rendere centrali quelli che sono i valori che educano i giovani e quindi contribuiscono a gettare le fondamenta per una società migliore” ha affermato Princi. Di seguito il servizio completo.