Sciacca inaugura il comitato elettorale di “Rinascita Messina”: “avremo un assessorato per la Pace e per Gaza” | NOMI

Grande successo di pubblico e partecipazione per l’inaugurazione del comitato elettorale del candidato sindaco di Rinascita Messina, Gaetano Sciacca. Dopo il taglio del nastro della sede in via Giordano Bruno, l’ing. Sciacca ha subito preso la parola ricordando quali sono i valori, primo su tutti il civismo, che animano la sua campagna elettorale, e ribadendo ancora una volta la sua distanza da quel modo di fare politica che si può riassumere nella frase “la mia esperienza al servizio della città”. Una visione amministrativa, la sua, che sarà caratterizzata dalla sua storica esperienza tecnica, maturata nei ruoli apicali del Genio Civile e del settore del lavoro che lo hanno visto dirigente Generale della materia alla regione. Un tecnico al servizio della politica che ben conosce le annose problematiche che affliggono la città e l’area metropolitana di Messina, ma soprattutto un eccellenza, maturata sul campo, capace di risolverli questi problemi.

Le parole di Giorgianni

Ha preso poi la parola il dott. Angelo Giorgianni, candidato alla presidenza della regione e coordinatore regionale dei movimenti separatisti e indipendentisti siciliani, ribadendo il concetto di essere “orgogliosamente distanti e distinti dai partiti tradizionali, da Basile e dal teatrante De Luca. Siamo liberi e candidiamo persone libere, senza promesse di incarichi e prebende”.

Assessorato per la Pace

Infine è stata la volta del segretario cittadino del Partito Comunista italiano Renato De Luca, che ha illustrato l’appoggio a questa candidatura, con l’inserimento in lista di un candidato e di un assessorato alla Pace, e per Gaza che sarà affidato al docente universitario in pensione ed ex assessore regionale Federico Martino. De Luca ha poi annunciato l’obiettivo di avere qui a Messina, “che deve essere porta della pace, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi, Francesca Albanese, perché anche nelle amministrative bisogna essere nella storia. Ho fatto questa proposta a Gaetano e mi ha detto sì”. Su questo anche gli altri schieramenti dovranno prendere posizione sul genocidio degli anni Duemila”.

Lista dei candidati

In chiusura è stata presentata la lista dei candidati al consiglio comunale, una squadra di donne e uomini forti e liberi, fatta di competenze e pura espressione del civismo locale che saprà mettersi al servizio della città, come ha già saputo dimostrato di fare essendo in gran parte composta da appartenenti a comitati e associazioni dei quartieri di Messina.

Nomi

Alessi Alessia

Arena Francesca

Arena Patrizia

Arena Salvatore

Barbagallo Dario

Bella Rosa

Bertuccelli Francesco

Bucceri Salvatore

Cannao Michele

Cappuccio Manuel Sebastiano

Carrano Gaetano

Crisafulli Giuseppe

Danaro Martina

Darwish Hashem

De Leo Isabella

Doria Anna

Giordano Massimo

Gullotta Antonino

Latella David

Lombardo Santino

Martinello Carlo

Miceli Mirko

Passari Angelo

Principato Antonino

Pulitanò Alessandra

Recupero Angela Monica

Rigano Lucia Maria Adriana

Santoro Vittoria

Scandurra Domenico

Sciullo Marzia

Sciacca Gaetano

Taffara Giuseppe